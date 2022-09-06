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İşte Papatyanın yararları!

Asırlardır doğal ilaç olarak bilinen papatyanın faydaları hala güncelliğini koruyor. İşte papatyanın o yararları…

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 13:12
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Papatyanın faydaları nelerdir?

İşte Papatyanın yararları!
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Uzun yıllardır sakinleştirici etkisi ve aynı zamanda ağrıyı hafifletmek ve ateşi düşürmek için kullanılıyor papatya…
Sindirim bozuklukları için ve daha çok uykusuzluk ve huzursuzluk için tercih ediliyor. Papatya ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarını yatıştırma, yorgunluk ve konjonktivit gibi göz problemlerini hafifletiyor.

İŞTE PAPATYANIN FAYDALARI

ALERJİ ÖNLEYİCİ

Papatyanın rinit, astım, alerjik konjonktivit gibi tipik reaksiyonlardan sorumlu olan histamin salgısını azalttığı biliniyor.

SAKİNLEŞTİRİCİ

Sakinleştirici ve spazm önleyici etkisi var. Ayrıca kolik ve spazmların tedavisinde de kullanılır.

İLTİHAP ÖNLEYİCİ

İltihap önleyici etkiye sahip. Çalışmalar, iltihap önleyici etkinin biyolojik olarak aktif bileşenlerinin tamamının bulunduğu papatya özünde en yüksek olduğunu gösterdi.

AĞRI KESİCİ

Papatya, baş ağrısı durumunda ağrıyı yatıştırma gücüne sahiptir. ayrıca menstrüel ağrı durumlarında da kanamayı düzenleme etkisine sahiptir ve ağrıyı azaltıyor.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Papatya çayı almak hazımsızlık, bulantı ve kusma durumlarında da faydalı.

İYİLEŞME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRICI

Cilde uygulandığında anında rahatlama sağlar ve iyileşme sürecini kolaylaştırır. Ayrıca kızarıklığı önler ve kuru cilde karşı çok faydalı.

GAZI GİDERİYOR
Şişkinliği ve karın ağrısını yatıştırır. Aynı zamanda idrar söktürücü etkisi vardır.

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