Papa’ya suikast iddiası Vatikan’ı sarstı! Türk vatandaşı tutuklandı

Geçtiğimiz nisan ayında yaşamını yitiren Papa Francis’e yönelik olası suikast planına ilişkin bir Türk vatandaşının tutuklandığı bildirildi.

İtalya’da geçtiğimiz nisan ayında yaşamını yitiren eski Papa Franciscus'a yönelik olası bir suikast planına ilişkin olarak bir Türk vatandaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu olay dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı .

HOLLANDA’DA GÖZALTINA ALINDI, İTALYA’YA İADE EDİLDİ

İtalyan Corriere della Sera'nın aktardığı ve Il Piccolo'nun araştırmasına dayandırılan habere göre, 46 yaşındaki H.U., Interpol tarafından Hollanda'da gözaltına alındıktan sonra İtalya'ya iade edildi.

Milano'da birkaç gün gözaltında tutulduğu belirtilen zanlının, tutuklanarak Trieste'de tek kişilik bir hücrede tutuluğu bildirildi.

