Papa’ya veda günü! On binler Vatikan'a akın etti...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Papa’ya veda günü! On binler Vatikan'a akın etti...

Papa Franciscus’un bugün gerçekleştirilecek cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı, saat 11.00’da törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Vatikan'da, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için tören hazırlıkları tamamlandı. Katolik Kilisesi'nin 266'ıncı lideri Papa Franciscus için bugün Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlenecek.

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Cenaze töreni için aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu çok sayıda lider Roma'ya gitti. Aralarında devlet, hükümet ve parlamento başkanlarının olduğu 130 yabancı delegasyonun törende yer alması bekleniyor. Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan'daki törende yer alacak.

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Yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlayacak cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetecek. Cenaze töreni sırasında Roma hava sahasının uçuş trafiğine kapatılacağı ve Roma'da 4 bin kolluk kuvvetinin görev yapacağı bildirildi.

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Papa Francis'in naaşı ziyaretçi akınına uğradı. Vatikan'dan yapılan açıklamada, Aziz Petrus Bazilikası'nda bulunan Papa Francis'in naaşını 128.000'den fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

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Ayrıca güvenlik güçlerinin, meydanın kritik noktalarında insansız hava araçlarını düşürmeye yönelik "bazuka" silahı kullandığı görüldü.

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