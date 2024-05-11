Papazın yanında şehadet işareti yapan Türk konsolosun öz geçmişindeki flaş detay

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu resmi hesabından yapılan açıklamada Başkonsolos Cemil Çağdaş Yıldırım'ın Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay'i ziyaret ettiği duyuruldu.

Sosyal medya hesabı X’den yapılan paylaşımda,"Nezaket ziyaretinde bulunduğumuz Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay'e misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Lyon Başkonsolosu’nun piskopos ziyaretinde şahadet parmağını kaldırarak verdiği poz istenenin aksine büyük tepki çekti.

Fotoğraf çekilirken Başpiskoposun yanında değil de bir adım önünde durduğu görülen Yıldırım'ın şahadet parmağını kaldırarak poz vermesi her kesimden büyük tepki topladı. Fotoğraf, sosyal medyada paylaşılınca Yıldırım eleştirilerin odağı oldu ve yapılan hareket Germay’a saygısızlık olarak değerlendirildi. Tepkilerin büyümesinin ardından yapılan paylaşım silindi.

Sosyal medyadaki tepkilerin bazıları şu şekilde,