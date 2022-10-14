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Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Reuters’ın aktardığına göre; Papua Yeni Gine'nin New Ireland bölgesinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 02:21
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Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, Papua Yeni Gine yakınlarındaki New Ireland bölgesinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 100 km derinlikte olduğu belirlendi.

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