﻿Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, Papua Yeni Gine yakınlarındaki New Ireland bölgesinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 100 km derinlikte olduğu belirlendi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, Papua Yeni Gine yakınlarındaki New Ireland bölgesinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 100 km derinlikte olduğu belirlendi.
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