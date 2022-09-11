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Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 04:00
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 04:19
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Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem
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Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünü nüfus yoğunluğu fazla olmayan Kainantu kentinin 67 kilometre doğusu olarak duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre; 61 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Kısa süre sonra ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi tsunami uyarısını kaldırdı.

Depremin başkent Port Moresby'den 370 kilometre uzaklıkta meydana geldiği de belirtildi.

Depremde bazı binalarda hasar oluştuğu ancak can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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