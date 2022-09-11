Avustralya'nın kuzeyinde bulunan Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesindeki depremin 90 kilometre derinlikte olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, depremin ardından Papua Yeni Gine ve Endonezya kıyılarına yönelik tsunami uyarısı verdi, sonrasında ise uyarıyı kaldırdı.

Hasarın boyutuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.