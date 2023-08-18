Paqueta'nın başı bahis soruşturması nedeniyle dertte

Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiltere Futbol Federasyonu, 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu bahis ihlali yaptığı sebebiyle soruşturma altına aldı.

Haberin devamında West Ham United'ın Paqueta'nın durumu için endişeyle beklediği ancak henüz konuyla ilgili ayrıntıların açıklanmadığı belirtildi.

MANCHESTER CITY İSTİYORDU

Ayrıca Manchester City'nin daha önce Paqueta'yı istediği ve West Ham'a 70 milyon sterlin teklif ettiği hatırlatılırken, bazı kaynakların cuma günü transferdeki "gizli" sorunlar nedeniyle Manchester City'nin transferde masadan kalktığını söylediği iddia edildi.

Sky Sports ise M. City'nin Paqueta ile ilgili çıkan bahis soruşturması nedeniyle transferi askıya aldığını yazdı.

Paqueta'nın pazar günü oynanacak Chelsea mücadelesinde forma giyip giymeyeceğinin belirsiz olduğu aktarıldı.

Geçen sezon Lyon'dan 42 milyon euro'ya transfer olan Paqueta, 42 maçta 5 gol atarken 5 asist yaptı.