Para çekmeye gidenler dikkat! ATM'lerde yardım bahanesiyle geliyorlar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından ATM önlerinde bekleyerek okuma yazma bilmeyen, görme problemi yaşayan ve işlem yapmakta zorluk çeken kişileri dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Tespit edilen şüpheliler, V.A. ve N.A.'nın, hesap kartı şifresini öğrendikten sonra işlem sırasında ATM'nin kartı yuttuğunu söyleyip, mağdurları banka içine yönlendirdiği ve ardından kaçıp, başka ATM'lerden parayı çektikleri belirlendi. Tanınmamak için maske takan, olaydan sonra hastane tuvaletlerinde kıyafet değiştiren, kaçmak için de yangın merdivenini kullanan şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Diyarbakır polisi, banka kartı şifrelerinin kimseyle paylaşılmaması ve banka görevlileri dışında kimseden yardım kabul edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.