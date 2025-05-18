Para cezası ile kurtulamayacak! Yol kesene 3 yıl, havaya ateş açana 5 yıl hapis cezası

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yargı paketiyle, kamu düzenini tehdit eden davranışlara yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Taslak düzenlemeye göre, trafikte yol kesme eylemi bağımsız bir suç haline gelecek. Bu suçu işleyen kişilere, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANANLARA ARTAN CEZALAR

Yeni düzenleme, alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlar için de cezaların artırılmasını öngörüyor. Bu tür fiilleri işleyenler, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇMA SUÇUNA 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

NTV'nin aktardığı habere göre yargı paketinde, düğün, nişan ve asker uğurlamaları gibi etkinliklerde silahla havaya ateş açma suçuna da cezai yaptırımlar getiriliyor. Taslağa göre, bu suçun cezası bir yıldan beş yıla kadar hapis olacak. Kurusıkı silahlar da cezai sorumluluk kapsamına alınacak. Eğer suç toplu etkinliklerde işlenirse, cezalar daha da ağırlaştırılacak.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK YENİ YÖNTEM

Taslakta, suça sürüklenen çocuklar için önemli bir değişiklik yer alıyor. Mevcut uygulamada infazları eğitimevlerinde veya açık ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen çocukların infaz süreci, yeni düzenlemeyle kapalı ceza infaz kurumlarında başlatılacak. Bu değişiklik, çocukların örgün eğitim alma imkânlarını sınırlayarak, yalnızca açıköğretim yoluyla eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlayacak.

ÖRGÜT SUÇLARINA YENİ DÜZENLEME

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda, örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma ve örgüt adına suç işleme suçlarının unsurları ile cezai hükümleri yeniden tanımlanacak. Bu suçlar için cezaların artırılması planlanıyor.

GENEL CEZA ARTIŞI

Taslak metinde ayrıca, kasten yaralama, ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçları için öngörülen cezaların da artırılması hedefleniyor. Suçun niteliğine göre cezaların alt ve üst sınırlarında değişiklik yapılacak.

YARGI PAKETİ TBMM'YE SUNULACAK

Yargı paketinin önümüzdeki haftalarda TBMM’ye sunulması ve yaz dönemi içerisinde yasalaşması bekleniyor. Taslak, kamu düzenini ve toplumsal güvenliği sağlamaya yönelik olarak hazırlandığı ifade ediliyor.