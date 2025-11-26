Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı parayı önlemek amacıyla kapsamlı bir taslak hazırladı. EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde düzenlemeye gidildi. Yeni düzenleme ile 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerinde beyan zorunluluğu getiriyor. Yeni sistem 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

BAKANLIK HESAP SORACAK

Yeni tebliğe göre para transferinde uygulanacak kademeli beyan süreci şu şekilde olacak:

200 bin TL – 2 milyon TL arası işlemlerde işlemin niteliği kısaca beyan edilecek. 2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.

20 milyon TL ve üzeri işlemlerde form detaylı açıklamalar ve dayanak belgeler ile desteklenecek. Bankalar, müşterilere işlem türüne göre beyan seçenekleri sunacak. “Bireysel ödeme” gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.