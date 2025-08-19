Para gücü de beyin gücü de Türkiye’yi hızla terk ediyor!

Asıl büyük facia, beyinlerin bu topraklardan kaçışıdır.

AKP iktidarı tarafından kaçışın önlememesidir.

İkinci büyük facia, ekonomiktir.

Bu ülkede hepimizin paraları ile elde edilen kar, ekonomik riskleri göze alamıyor, AKP iktidarına güveni kalmıyor, çantasını toplayıp bavulunu kapatıyor ve yurt dışına kaçıyor.

2024 yılı sonunda Türkiye’de faaliyet gösteren Türklerin yurt dışında yaptığı yatırımların miktarı şöyle:

• 2020 sonu: 17 milyar 750 milyon dolar.

• 2024 sonu: 25 milyar 864 milyon dolar.

• 2025 Mayıs sonu: 29 milyar 231 milyon dolar.

• 2020 - 2025 artış oranı: Yüzde 64,7…

Toplam: 72 milyar 845 milyon dolar.

Yetmezmiş gibi yabancı yatırımcı da Türkiye’den kazandığı karı Türkiye’de yatırıma yönlendirmiyor kendi ülkesine götürüyor.

• 2023’te tam 12 milyar dolar kaçtı.

• 2024’te tam 14 milyar dolar kaçtı.

2024 yılında Türk ve yabancı yatırımcının yurt dışına kaçırdığı toplam rakam şu oldu:

• 76,8 milyar dolar…

Gerçek ekonomistler Türkiye’de yaşanan CHP’li belediyeler yönelik siyasi ve ekonomik krizin yurt dışına kaçışı 2025’te çok hızlandıracağını ifade ediyorlar.

2025 sonunda yerli ve yabancı yatırımcıların yurt dışına kaçıracağı para tahminen şöyle;

• 100 milyar dolar…

İki tabloyu yan yana koyun:

• Yerli sermaye ülkemizden kaçıyor.

• Yabancı sermaye kârını yurt dışına kaçırıyor.

Merkez Bankasının verilerine göre, Türk şirketlerinin yurt dışı bankalarda tuttukları döviz mevduatı da son 5 yılda dikkat çekici şekilde arttı:

• 2020 sonu: 6,431

• 2021 sonu: 6,529

• 2022 sonu: 6,901

• 2023 sonu: 8,427

• 2024 Sonu: 9,943

• Toplam: 38 Milyar 231 Milyon Dolar.

Beş yılda artış: Yüzde 54,6

Peki bu kaçışın arkasında ne var?

1. Ekonomiye güven kalmaması.

2. Hukukun üstünlüğünün olmaması,

3. Yargının siyasi talimatla çalışması,

4. Merkez Bankası başkanlarının gece yarısı görevden alınması,

5. Belediye başkanlarının tutuklu yargılanmaları,

6. TÜSİAD yöneticilerinin dahi kelepçeli gözaltına alınıp yargılanmaları,

7. Sınav sorularının çalınması,

8. Mülakat sistemi ile AKP’li yandaşlarının devlet kadroların alınarak hakkı olanların elenmesi,

9. Yüksek enflasyonun durdurulamaması.

10. 23 Yıllık AKP iktidarındaki çöküş.

TÜİK verilerine göre son iki yılda;

• 1 milyon 179 bin 493 Türk vatandaşı Türkiye’den göç etti.

Bunların büyük kısmı eğitimli, genç, vasıflı insanlar.

Hem yerli ve yabancı sermaye hem de beyin gücümüz kaçıyor…

Türkiye, tarihinin en büyük sermaye ve beyin göçü sürecini yaşıyor.

Kalanlara ise hayat pahalılığı, işsizlik, adaletsizlik ve belirsizlik kalıyor.

Bu göç sessizdir ama yıkıcıdır.

Ve raflardaki fiyat etiketlerinden çok daha ağırdır.

Çünkü bir ülkenin geleceğini götürür.

Ve kaçan sadece para ya da insan değildir;

Türk insanının umutları da kaçıyor…