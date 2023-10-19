Para için bunu da yaptılar Yüzbinlerce kutu ele geçirildi. Polisten kadınları saçsız bırakan şebekeye baskın

İstanbul’da polis sahte saç boyası üretip özellikle kadınların saçının yanarak dökülmesine neden olan şebekeye baskın düzenlendi. Piyasa değeri 150 milyon TL olan 645 bin adet ürüne el konuldu.

KAYNAK: AA
Para için bunu da yaptılar Yüzbinlerce kutu ele geçirildi. Polisten kadınları saçsız bırakan şebekeye baskın

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 645 bin tüp sahte kadın saç boyası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Büro Amirliği ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte saç bakım malzemesi sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bağcılar ve Esenyurt'ta belirledikleri iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste, piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 645 bin tüp satışa hazır kadın saç boyası ele geçirildi.

Ayrıca, dünyaca ünlü markaların taklitlerinin yapımında kullanılan ve 32 parçadan oluşan 3 ayrı üniteli üretim bandına da el konuldu.

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