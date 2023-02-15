15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kemal Sunal'ın milyonlar teklif edildiği halde neden inşaat reklamlarında oynamadığını açıkladı. Para için oynayıp insan

Kemal Sunal'ın milyonlar teklif edildiği halde neden inşaat reklamlarında oynamadığını açıkladı. Para için oynayıp insanları kandıran ünlüler utansın

Ülkemiz de yaşanan deprem felaketi ile birlikte inşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği tartışılırken; Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın yıllar önce yaşadığı bir olay tekrar gündeme geldi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 14:31
Takip Et

Para için oynayıp insanları kandıran ünlüler utansın. Eşi Kemal Sunal'ın milyonlar teklif edildiği halde neden inşaat reklamlarında oynamadığını açıkladı.

Kemal Sunal'ın milyonlar teklif edildiği halde neden inşaat reklamlarında oynamadığını açıkladı. Para için oynayıp insanları kandıran ünlüler utansın
+
Aa
-

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi derinden sarstı. 10 ili vuran depremlerde 35 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Bölgede OHAL ilan edilirken; bu süreçte yaptıkları binalar yurttaşlara mezar olan müteahhitler ve sorumlular hakkında da işlem başlatıldı.

İnşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği tartışılmaya devam ederken; Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinin başında gelen Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal'ın yıllar önce yaşadıkları bir olay tekrar gündem oldu.

"BEN VİCDANIMA NASIL HESAP VERİRİM"
Kemal Sunal'a bir inşaat firmasından teklif geldiğini anlatan Gül Sunal yaşadıklarını böyle anlattı:

"Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti. Kemal Sunal bunu reddetti.''

'Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya'da evimiz olurdu' gibi bir cümle kurdum. Kemal ise döndü ve dedi ki; 'Gül yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa ben vicdanıma nasıl hesap veririm öyle bir durumda.'"

 

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Gül Sunal paylaşımına, "Aylar önce YouTube kanalımda anlattığım anıyı bir hanımefendi kendi Instagram hesabında kullanmış… Sadece Antalya değil, Ayvalık, Marmaris, Çeşme gibi birçok yerde siteler yapılırken 1-2 villa teklif ettiler 80'li yıllarda… Bu ara gündeme gelmiş… " notunu da ekledi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
4
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
5
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.