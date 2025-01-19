Para karşılığında 17 yaşındaki çocuğu kurşun yağmuruna tuttular

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Parkı yakınlarında bir hafta önce 17 yaşındaki A.M.’ye silahlı saldırı düzenlendi. A.M., bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayın ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

POLİSİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin İstanbul’dan Adıyaman’a geldikleri tespit edildi. Şahısların, Adıyaman’da kendi araç plakalarını sökerek, park halindeki bir otomobilin plakalarını çalıp kendi araçlarına taktıkları belirlendi. Olay esnasında şüphelilerin kar maskesi taktıkları da ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER KASTAMONU’DA YAKALANDI

Polis, şüphelilerin olay sonrası Kastamonu’ya gitmiş olduklarını belirledi. Kastamonu’da yapılan operasyon sonucu O.D., E.İ., S.K., M.Ş. ve B.D. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan tabanca ve kar maskeleri ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADIYAMAN’DA MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, Adıyaman’a getirilerek burada işlemleri tamamlandı. Ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden O.D., E.İ. ve B.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ş. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN NEDENİ İNTİKAM

Edinilen bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren şahısların, yaklaşık 2 yıl önce A.M.’nin yakınlarıyla yaşanan silahlı kavga olayının intikamını almak için bu saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırıyı para karşılığında bir başka kişinin yönlendirdiği de tespit edildi.