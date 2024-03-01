Para kutusunun başındaki isim istifa etti

Uzun süredir İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) başkanlığını yapan Thomas Jordan, istifasını açıkladı. Jordan’ın görev süresi 2027 yılında sona erecekti. Bankanın Denetim Konseyi Başkanı Barbara Janom Steiner, konu hakkında, "Thomas Jordan, çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir Merkez Bankası’nda ve onun para politikası üzerinde belirleyici bir etkiye sahipti. Kararından derin üzüntü duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

61 yaşındaki ekonomist, 1997 yılında bir akademisyen olarak İsviçre Merkez Bankası’na katıldı ve 2012 yılında başkanlık görevine getirilmeden önce, çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Jordan’ın göreve başlamasından sadece üç yıl sonra İsviçre Merkez Bankası, İsviçre'de büyük bir ekonomik krizi tetikledi.

15 Ocak 2015 tarihinde banka, frangı avroya sabit tutma politikasından vazgeçtiğini açıkladı ve bu da İsviçre para biriminin değerinde yüzde 30'luk bir artışa yol açtı. Jordan’ın görev süresinin kalanı frankın değerini düşük tutmak için mücadele etmekle geçti.

Thomas Jordan, istifa kararı hakkında, "Son yıllardaki çeşitli zorluklarla karşılaştım ve şimdi benim için istifa etme zamanı geldi" dedi. "Ayrıca federal konseye, parlamentoya ve kamuoyuna SNB'ye olan büyük güvenleri ve onun yetki ve bağımsızlığını korudukları için teşekkürlerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.