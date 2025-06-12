Para mı yoksa kariyer mi?

Dünya futboluna Suudi Arabistan ve Katar ekipleri verdikleri yüksek maaşlar ile giriş yaptı. Ünlü oyuncuların belki de kariyerleri boyunca kazanamayacakları miktarları onlara vererek ülkelerine çektiler. Bunun yolunu ise tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olan Cristiano Ronaldo yaptı.

Ronaldo 2022 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a yıllık 200 milyon euro maaş bedeli karşılığında imza attı. Yıldız oyuncu rüya gibi geçen Real Madrid kariyeri sonrasında Juventus macerası ve son olarak eski takımı Manchester United ile Avrupa kariyerine son noktayı koydu. Ronaldo'nun bir sezonda kazandığı 200 milyon euro gibi astronomik bir rakam diğer oyuncularında aklını çelmeye yetti.

Sonrasında Neymar Suudi Arabistan'ın başka bir takımı Al Hilal ile sezonluk 100 milyon euro'ya anlaşma sağladı. Gerçi Brezilyalı süperstar sakatlığı sebebiyle beklenen performansı gösteremedi ancak kontratındaki ücreti alarak ülkesine geri döndü. Arabistan büyük oyuncuları büyük paralara getirme işini çok iyi yapıyordu. Ancak bu sezona kadar!

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile sezonu şampiyon olarak bitiren Victor Osimhen'e Al Hilal tarafından yapılan 45 milyon euro maaş teklifi reddedildi. Nijeryalı yıldız oyuncu üç sezonda kazanacağı maaşı tek sezonda kazanma teklifini elinin tersiyle itti. Osimhen kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için bu kararı verdi. 75 milyon euro bonservisi Napoli'de olan Osimhen Galatasaray'da mı kalacak yoksa bir Avrupa devine mi transfer olacak bu henüz belli olmadı.

Bu kez Manchester United'in Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'e Al Hilal'den dev bir teklif geldi. Üç yıl için ünlü oyuncuya 240 milyon euro önerildi. Bu cazip teklifi Fernandes kabul etmeyerek Manchester United ile devam edeceğini açıkladı.

İki yıldızdan hayır yanıtını alan Al Hilal rotasını Milan'a çevirdi. Theo Hernandez için ilk önce 20 milyon euro teklif edildi ve bu teklif aşamalı bir şekilde artırıldı. Ancak Hernandez de Suudi Arabistan takımının teklifini reddetti.

Son dönemde büyük rakamlara evet diyen bir teknik direktör oldu. Inter'in İtalyan çalıştırıcısı Simone Inzaghi Al Hilal ile senede 25 milyon euro kazanacağı sözleşmeyi imzaladı.

Bugün geldiğimiz noktada artık yıldız oyuncuların sadece kariyerlerine para odaklı bakmadıklarını gördük. Osimhen, Fernandes ve Hernandez ünlü isimler sansasyonel rakamlara hayır diyebiliyor. Avrupa'da kalarak şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyorlar. Büyük paralar önermek Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelere yetmiyor. Yıldız oyuncular kendi takımlarında da yeterince para kazandıklarını düşünerek cazip önerileri reddediyorlar.

Bu kararlar futbol taraftarları için güzel haber. Çünkü Avrupa futbol piyasası her zaman daha ön planda. Taraftarlar yıldız oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde, Premier Lig'de, La Liga'da ya da Serie A'da oyuncuları izlemek istiyorlar. Gerçek rekabet ve kıran kırana mücadele izliyorlar. Sadece büyük paralar karşılığında ülkeye gelmiş ve rekabetten uzak oyunu görmek istemiyorlar.