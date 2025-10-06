Para transferlerinde zorunlu olacak! Avrupa bankalarından yeni önlem

Avrupa genelinde nakit transferlerinde güvenlik açısından sektöre yön verebilecek nitelikte bir uygulama niteliğinde hayata geçiyor. 9 Ekim tarihinden itibaren bankalar artık para transferlerinde alıcı ismi ile IBAN numarasının uyuşmasına dikkat etmek zorunda.



Avrupa Birliği ülkelerinde, son yıllarda artış gösteren banka havalesiyle dolandırıcılık vakalarına engel olması beklenen “Verification of Payee” (VoP) Türkçe ifadesiyle; “Alıcı Doğrulama Sistemi” olarak adlandırılan yeni bir sistem devreye giriyor.

Sistem sayesinde yapılan para transferlerinin daha güvenli bir hale gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte kullanıcıların da işlemler sırasında çok daha dikkatli olması gerekiyor.



9 Ekim Perşembe günü ile birlikte bankalar, “Alıcı Adı” alanına yazılan her harfi kontrol etmek zorumda. Küçük bir yazım hatası bile işlemin gecikmesine veya tamamen engellenmesine sebebiyet verebiliyor.

Fransa Postası’nın haberine göre, yeni uygulama kapsamında kullanıcı para gönderirken, bankası alıcının bankasıyla anlık iletişim kuracak. Bu işlem yaklaşık beş saniye kadar kısa bir sürede tamamlanacak. Ad ve IBAN tamamen örtüşüyorsa işlem sorunsuz ilerleyecek.Ancak kısmi uyumsuzluk veya yanlış bilgi tespit edilirse sistem kullanıcıyı uyaracak. Müşteri isterse işlemi “yine de gönder” seçeneğiyle tamamlayabilecek, fakat bu durumda sorumluluk kendisine ait olacak.