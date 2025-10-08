Kırklareli’nin Istranca Ormanları, ekim ayıyla birlikte mantar bereketine sahne oluyor. Son yılların en verimli sezonunu yaşayan ormanlar, mantar toplayıcılarının yüzünü güldürüyor. Günde 30-40 kilogram mantar toplayanlar, kilogramı 200-260 TL arasında satılan mantarlarla günlük 9 bin TL’ye varan kazanç elde ediyor. Haftada bir gün izin yapan toplayıcılar, 26 gün çalışmayla ayda 230 bin TL’nin üzerinde gelir sağlıyor.

Bu yüksek kazanç, çevre illerden ve hatta Avrupa’dan çok sayıda kişiyi bölgeye çekiyor. Özellikle kadın toplayıcıların yoğun ilgisi dikkat çekiyor. Istranca Ormanları, Türkiye’nin en önemli mantar yetişme bölgelerinden biri. Bölgede padişah, bolet ve borozan mantarları öne çıkıyor. Bu yıl yağmurların etkisiyle ürün bol ve kaliteli. Toplanan mantarlar, Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki toptancılar aracılığıyla İtalya, Fransa, Almanya ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor.

Bolet mantarı, özellikle İtalya ve Fransa’da büyük rağbet görüyor. 23 yıldır toptancılık yapan Necati Mert, “Bu yıl mantar çok bereketli. Kadın toplayıcılar ağırlıkta, hem evlerine katkı sağlıyorlar hem de güzel kazanç elde ediyorlar,” diyor.

Mantar toplayıcılığı, zahmetli olduğu kadar keyifli bir iş. Almanya’dan tatil için gelen Zeynep Orman, her yıl mantar sezonunda Kırklareli’ye geliyor. “Dağları, tepeleri aşıyoruz, çalıların arasından geçiyoruz. Günde 30 kilo mantar topladık, 9 bin TL kazandık. Hem spor hem kazanç,” diyerek memnuniyetini dile getiriyor.

Ev kadını Burcu Olcayok ise grup halinde toplamanın keyfini vurguluyor: “Hem oksijen alıyoruz hem gelir elde ediyoruz. Kadınlar olarak birlikte hareket ediyoruz, bu iş bize güç veriyor.” Mantar toplayıcılığına yeni başlayanlar, başlangıçta çevrelerinden “Bu iş para etmez” eleştirileri alsa da kazançlar bu önyargıları kırıyor.

Toplayıcılar, “Şimdi bize öğretmek için peşimize düşüyorlar,” diyerek gülümsüyor. Istranca Ormanları, sadece ekonomik bir fırsat sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğayla iç içe bir yaşam tarzını teşvik ediyor. Bölgedeki mantar bolluğu, toplayıcıları hem fiziksel hem de maddi olarak ödüllendiriyor.