Paradan sıfırlar atılıyor! Düzenleme kabul edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Paradan sıfırlar atılıyor! Düzenleme kabul edildi

Enflasyonla mücadele açısından zorlanan İran, para biriminde sadeleştirme adımını gündeme taşıdı.

İran Meclisi Ekonomi Komisyonu, uzun süredir bekletilen öneriyi yeniden ele alarak riyalden dört sıfır atılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti.

Komisyon Başkanı Şemseddin Hüseyni, meclisin resmi internet sitesi ICANA’ya yaptığı açıklamada, “Bugünkü oturumda, riyalin ulusal para birimi olarak kalması ve dört sıfırın silinmesi kararlaştırıldı” ifadelerini kullandı.

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Yeni düzenleme kapsamında mevcut 10.000 riyal artık 1 yeni riyal olarak kabul edilecek. Bu yeni riyal, 100 “gıran”a bölünecek. Böylece İran, daha sade ve işlevsel bir hesaplama sistemine geçiş yapacak.

İran’da günlük hayatta riyal yerine onun 10’da biri olan “toman” kullanılıyor. Şu an sokak piyasasında 1 ABD doları yaklaşık 920.000 riyal seviyesinde işlem görüyor.

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