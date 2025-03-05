Paraguay Merkez Bankası, Şubat ayı enflasyon oranını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Paraguay Merkez Bankası, Şubat ayı enflasyon oranını açıkladı

Paraguay’da yıllık enflasyon oranı Şubat 2025’te yüzde 4.3’e yükselerek bir önceki ayki yüzde 3.8 seviyesinden hızlandı ve Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyondaki yükselişe en büyük katkıyı konut ve kamu hizmetleri, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaşım sektörlerindeki fiyat artışları yaptı. Konut ve kamu hizmetleri fiyatları Ocak ayındaki yüzde 2.08 seviyesinden yüzde 2.16’ya yükseldi. Gıda ve alkolsüz içecekler fiyatları ise yüzde 4.37’den yüzde 4.90’a çıktı. Ulaşım sektöründeki fiyat artışları da dikkati çekti ve yüzde 3.60’tan yüzde 5.49’a yükseldi.

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EĞİTİM VE EĞLENCE SEKTÖRLERİNDE FİYAT ARTIŞLARI HIZLANDI

Eğitim alanında fiyat artışları Ocak ayındaki yüzde 3.88 seviyesinden yüzde 4.70’e yükseldi. Restoran ve otellerde ise fiyatlar yüzde 4.82’den yüzde 5.26’ya çıktı. Kültür ve eğlence alanındaki fiyat artışları da hızlandı ve yüzde 5.45’ten yüzde 5.96’ya yükseldi. Mobilya fiyatları yüzde 2.99’dan yüzde 3.15’e çıkarken, sağlık sektöründe fiyat artışları önceki aya göre daha yavaş bir seyir izleyerek yüzde 3.05’ten yüzde 2.65’e geriledi. Giyim ve ayakkabı fiyatlarında ise belirgin bir değişiklik gözlenmedi ve yüzde 2.26 seviyesinde kaldı.

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AYLIK BAZDA ENFLASYON YAVAŞLADI

Aylık bazda bakıldığında, Paraguay’da tüketici fiyatları Şubat ayında yüzde 0.4 oranında arttı. Bu oran Ocak ayındaki yüzde 1’lik artışa kıyasla enflasyonun bir miktar yavaşladığını gösterdi. Uzmanlar, küresel enerji fiyatları, döviz kuru hareketleri ve yerel ekonomik gelişmelerin önümüzdeki aylarda enflasyonun seyrinde belirleyici olacağını belirtiyor.

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