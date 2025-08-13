Paraguay'ın ticaret dengesi fena şaştı

2025 yılının temmuz ayına ait dış ticaret verileri, Paraguay ekonomisinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Ülke, temmuz ayı itibarıyla 841.1 milyon dolarlık devasa bir ticaret açığı ile karşı karşıya. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemindeki 470.1 milyon dolarlık ticaret fazlasının aksine, 1994 yılından bu yana kaydedilen en büyük açık olarak tarihe geçti. Dış ticaret dengesindeki bu keskin dönüş, ihracattaki düşüş ve ithalattaki artışın birleşiminden kaynaklanıyor. Bu durum, ülkenin ekonomik stratejilerini ve geleceğe yönelik adımlarını sorgulamasına yol açtı.

İHRACATTAKİ ŞAŞIRTICI DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ

Paraguay'ın ihracat gelirleri, geçen yıla göre %6.7 oranında azalarak 6.5354 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte en büyük pay, tarım ürünlerinde yaşandı. Özellikle soya fasulyesi ihracatındaki %29.9'luk sert düşüş, genel tabloyu olumsuz etkileyen ana faktörlerden biri oldu. Soya fasulyesinin yanı sıra, susam tohumu ihracatı %7.1 ve diğer birincil ürünlerin ihracatı %8.3 oranında azaldı. İhracattaki düşüş sadece tarımla sınırlı kalmadı; yakıt ve enerji ürünlerinin ihracatında da %3.8'lik bir gerileme görüldü. Ancak, bu olumsuz tabloya rağmen, tarıma dayalı sanayi ürünlerinde %8.4 ve endüstriyel mamul ürünlerde %2.2'lik artış, düşüşün etkilerini bir nebze olsun hafifletti.

İTHALAT KALEMLERİNDE GÖZ ALICI ARTIŞ

İhracat düşerken, Paraguay'ın ithalat harcamaları %7.3 oranında artarak 9.888 milyar dolara ulaştı. İthalattaki bu yükselişin arkasında çeşitli faktörler yer alıyor. Tarıma dayalı sanayi ürünleri ithalatı %13.3, endüstriyel mamul ürünler ithalatı %11.7 ve birincil ürünler ithalatı %11.6 gibi dikkat çekici oranlarda artış gösterdi. Bu rakamlar, ülkenin iç talebinin canlı olduğunu, ancak bu talebin yerel üretimden ziyade ithalatla karşılandığını gösteriyor. İlginç bir şekilde, bu genel artışın aksine, yakıt ve yağlayıcı ithalatında %20.2'lik önemli bir düşüş kaydedildi. Özellikle dizel ithalatı %21.4 ve benzin ithalatı %23.2 oranında azaldı. Uzmanlar, bu düşüşün küresel enerji piyasalarındaki fiyat dalgalanmaları veya iç tüketimdeki bir yavaşlamadan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

1994'TEN GÜNÜMÜZE EN BÜYÜK TİCARET AÇIĞI

Bu veriler, Paraguay'ın dış ticaret dengesinde ciddi bir bozulmanın yaşandığını kanıtlıyor. İhracattaki düşüş ve ithalattaki artışın birleşimi, ülkeyi 1994 yılında kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en büyük ticaret açığıyla yüz yüze bıraktı. Geçen yılın aynı döneminde elde edilen ticaret fazlasının, sadece bir yıl sonra bu denli büyük bir açığa dönüşmesi, ülkenin ekonomik sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Soya fasulyesi gibi temel tarım ürünlerindeki verim düşüklüğü ya da küresel piyasa koşullarındaki değişimler, bu tablonun ortaya çıkmasında etkili olmuş olabilir. Hükümetin, bu olumsuz gidişatı tersine çevirmek için hangi adımları atacağı merakla bekleniyor.