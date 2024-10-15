Paralar nerede dayağı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Paralar nerede dayağı

İstanbul Başakşehir'de aralarında alacak, verecek meselesi olan iki kişi arasında kavga çıktı. Şahıslardan birisi, aracından çıkarttığı sopayla “paralar nerede” diyerek saldırmaya başladı. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, aralarında alacak verecek mevzusu olan iki kişi cadde üzerinde karşılaştı. Aracından inen şahıs cadde üzerinde yürüyen borçlusuyla kısa süre tartıştıktan sonra, kavga etmeye başladılar.

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Çevreden geçen vatandaşların müdahalesi üzerine şahıslar ayırılmaya çalıştı. Şahıslardan birisi aracından aldığı sopayla kavga ettiği kişinin yanına giderek, “paralar nerede” diye bağırdıktan sonra acımasızca saldırmaya başladı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

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