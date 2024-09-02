Paramotorlu teröristlerin kırmızı ve gri listeden olduğu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Paramotorlu teröristlerin kırmızı ve gri listeden olduğu ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerin tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerin tespit edildiğini açıkladı.

Teröristlerin, kırmızı kategorideki 'Serhat Patnos' kod isimli, Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan 'Hebat' kod isimli Reşit Çevik ile Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu belirtildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının; Kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.
Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin; 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi."

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