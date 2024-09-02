Paramotorlu teröristlerin kırmızı ve gri listeden olduğu ortaya çıktı

Bakan Yerlikaya, Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerin tespit edildiğini açıkladı.

Teröristlerin, kırmızı kategorideki 'Serhat Patnos' kod isimli, Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan 'Hebat' kod isimli Reşit Çevik ile Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu belirtildi.

PARAMOTOR KULLANARAK EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE OLAN VE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU 4️⃣ TERÖRİSTİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ❗️



⚠️Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü… pic.twitter.com/F1cezOlRUN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 2, 2024

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının; Kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin; 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi."

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