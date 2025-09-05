Paranız hesabınıza yatmış olabilir! Bakan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Paranız hesabınıza yatmış olabilir! Bakan duyurdu

Yaşlı ve engelli aylıkları maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için gündelik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önem arz ediyor. Bakan Göktaş‘ın duyurduğuna göre aylıklar hesaplara yatırılmaya başlandı.

Yaşlı ve engelli vatandaşların belli koşulları karşılamaları halinde alabildiği maddi destek tutarları hesaplara yatmaya başladı.

whatsapp-gorsel-2024-11-19-saat-17-25-59-dde164cb.jpg

Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre toplamda 7,1 milyar lira tutarındaki ödemenin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

whatsapp-gorsel-2025-05-03-saat-08-45-31-e1cb4ff8.jpg

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli bireylere yönelik hak temelli sosyal destek programlarının kapsamını genişletmeye devam ettiklerini ifade etti.

Bakanlık tarafından Eylül ayında yapılan ödemelerin detaylarına değinen Göktaş, 4 milyar TL’sinin yaşlı aylığı, 3,1 milyar TL’sinin ise engelli aylığı olarak yatırıldığını açıkladı.

Son Haberler
Melis İşiten’den çarpıcı ‘eski eş’ itirafı!
Melis İşiten’den çarpıcı ‘eski eş’ itirafı!
Herkes ters köşe! İşte Ghezzal'in yeni takımı
Herkes ters köşe! İşte Ghezzal'in yeni takımı
Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var...
Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var...
“CHP’ye ve İstanbul’a çökme iddiaları var” Milletvekilinden Türkiye gündemini sarsacak açıklama
“CHP’ye ve İstanbul’a çökme iddiaları var” Milletvekilinden Türkiye gündemini sarsacak açıklama
Anadolu Efes'ten 50. yıl hamlesi
Anadolu Efes'ten 50. yıl hamlesi