Paranız hesabınıza yatmış olabilir! Bakan duyurdu

Yaşlı ve engelli vatandaşların belli koşulları karşılamaları halinde alabildiği maddi destek tutarları hesaplara yatmaya başladı.

Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre toplamda 7,1 milyar lira tutarındaki ödemenin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli bireylere yönelik hak temelli sosyal destek programlarının kapsamını genişletmeye devam ettiklerini ifade etti.

Bakanlık tarafından Eylül ayında yapılan ödemelerin detaylarına değinen Göktaş, 4 milyar TL’sinin yaşlı aylığı, 3,1 milyar TL’sinin ise engelli aylığı olarak yatırıldığını açıkladı.

