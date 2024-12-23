Parası olan artık kuyumcudan bu altını alıyor. Gram altının devri bitiyor mu?

Altın piyasasında yatırımcıların ilgi odağı haline gelen gremse altın, hem güvenli bir liman arayanlara hem de koleksiyonerlere hitap ediyor. Gram altının yaklaşık 20 katı değerinde olan bu özel altın türü, son dönemde yatırımcıların alternatif tercihi haline geldi.

GREMSE ALTIN YATIRIMCILARIN GÖZDESİ!

Gram altına göre daha az bulunan gremse altın, bu özelliği nedeniyle yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geldi. Yaklaşık 40 mm çapı ve 17,54 gram ağırlığıyla tam altının 2,5 katı büyüklüğünde olan Gremse altın üzerindeki Atatürk portresi ile de göz kamaştırıyor.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYAT TABLOSU

Gram Altın: Alış 2.974,10 TL / Satış 2.969,0560 TL

Çeyrek Altın: Alış 4.864,00 TL / Satış 4.854,3000 TL

Yarım Altın: Alış 9.759,00 TL / Satış 9.709,76 TL

Tam Altın: Alış 19.227,68 TL / Satış 19.730,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 19.458,00 TL / Satış 19.363,5700 TL

Ata Altın: Alış 19.916,48 TL / Satış 20.417,06 TL

Ons Altın: Alış 2.627,16 Dolar / Satış 2.624,19 Dolar

Gremse Altın: Alış 48.282,37 TL / Satış 49.091,00 TL