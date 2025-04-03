Parası olan yaşadı! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisinde büyük tırmanış

Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Özellikle son dönemde artan enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmalar, mevduat faizlerini yatırımcılar için cazip hale getirdi.

Bankaların rekabeti ve Merkez Bankası'nın politikaları doğrultusunda, 300 bin TL'lik bir mevduatın 1 aylık getirisi rekor seviyelere ulaştı. Bazı bankalar, bu tutardaki mevduatlar için yıllık %50'ye varan faiz oranları sunuyor.

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 47,5

Vade Sonu Tutar 310.619 TL

Net Kazanç 10.619 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 45,5

Vade Sonu Tutar 310.172 TL

Net Kazanç 10.172 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 310.284 TL

Net Kazanç 10.284 TL

TEB

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 310.284 TL

Net Kazanç 10.284 TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 310.284 TL

Net Kazanç 10.284 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 310.284 TL

Net Kazanç 10.284 TL

ING

Faiz Oranı % 47

Vade Sonu Tutar 310.507 TL

Net Kazanç 10.507 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 308.831 TL

Net Kazanç 8.831 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 38

Vade Sonu Tutar 308.495 TL

Net Kazanç 8.495 TL