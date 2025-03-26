Parası olanlar paraya doyacak! Mart ayında 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaları yakından ilgilendiren bir kararla gecelik vadede uyguladığı borç verme faiz oranını önemli ölçüde artırdı. Alınan ara kararla gecelik borç verme faizi yüzde 46 seviyesine yükseltilirken, haftalık repo faiz oranı ise yüzde 42,5'te sabit tutuldu.

Mart 2025 itibarıyla bankalar arasındaki mevduat faiz oranları rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Türk Lirası'nı cazip hale getirme çabaları kapsamında birçok banka, 32 günlük vadeli mevduat hesapları için yüksek faiz oranları sunmaya başladı.

Yapılan araştırmalara göre, yatırımcıların en çok dikkatini çeken faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:

Şekerbank: %19

%19 Türkiye İş Bankası: %35

%35 Ziraat Bankası: %37

%37 Halkbank: %37

%37 ICBC Bank: %38

%38 TEB: %40

%40 Yapı Kredi: %44

%44 Garanti BBVA: %44,5

%44,5 Akbank: %46

%46 Denizbank: %46

%46 Vakıfbank: %46

%46 Enpara: %46

%46 Alternatifbank: %47

%47 Odeabank: %47

%47 ING: %47

%47 Anadolubank: %48

%48 Fibabanka: %48

%48 Burganbank: %48,5

Bu yüksek faiz oranları, özellikle Merkez Bankası'nın aldığı sıkılaşma kararları sonrasında Türk Lirası'na olan ilgiyi artırmış durumda. Yatırımcılar, mevduat hesaplarında elde edecekleri yüksek getirilerle tasarruflarını değerlendirmeyi tercih ediyor.

Örneğin, 32 gün vadeli mevduatta %48,5 faiz oranı sunan bankalardan birine 100.000 TL yatırılması durumunda, 32 günlük bir süre sonunda 3.614 TL getiri elde edilmesi mümkün oluyor. Bu da TL mevduatlarının yatırımcılar için oldukça cazip bir seçenek haline geldiğini gösteriyor.