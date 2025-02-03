Parasını alamayan genç oyuncu Altay’dan ayrıldı

Kaynak: DHA
Parasını alamayan genç oyuncu Altay’dan ayrıldı

2. Lig’de düşme hattında yer alan Altay’da genç oyuncu Erdem Özcan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sağ kanatta oynayan Özcan, alacakları ödenmediği için takımdan ayrıldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay'da genç sağ kanat oyuncusu Erdem Özcan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu sezon iki kez kadro dışı kalan 22 yaşındaki futbolcu alacakları ödenmeyince kulüple bağlarını kopardı. Futbola Nazillispor'da başlayıp 2021'de Altay'da profesyonel olan Erdem, siyah-beyazlı formayla 2022'de Süper Lig'de 3 müsabakada 79 dakika şans buldu.

Bir sonraki sezonun ilk yarısında kiralık oynadığı Nazillispor'la 2'nci Lig'de 6 maça çıkan Erdem, ikinci devrede Altay'a dönerek 1'inci Lig'de 7 müsabakada şans buldu. Geçen sezon 1'inci Lig'de 4 kez forma giyen futbolcu bu sezon 2'nci Lig'de ilk yarıda 9 karşılaşmada oynadı. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Enes Yetkin'den sonra sezon ortasında sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan ikinci isim Erdem Özcan oldu.

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