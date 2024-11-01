Parasını almak için anıtta mahsur kaldı: Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Parasını almak için anıtta mahsur kaldı: Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Arnavutköy’de Şehitler Anıtı’na düşürdüğü parasını almak için mahsur kalan bir çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Kurtarma anları cep telefonuna anbean yansıdı.

Arnavutköy'de Şehitler Anıtı'na düşürdüğü parasını almak için giren bir çocuk, orada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan çocuk anıttan çıkarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda gerçekleşti. İddiaya göre, bir çocuk Şehitler Anıtı'na parasını düşürdü. Küçük çocuk parasını almak için girdiği anıt içerisinde ise mahsur kaldı. Çocuk, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından çocuk kurtarıldı. Küçük çocuğun elindeki parayı anıtın içerisine düşürdüğü daha sonrasında parayı almak için içeriye girdiğinde dar alanda sıkışıp hareket edemediği öğrenildi. Çocuğun anıttan çıkarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Parasını almak için anıtta mahsur kaldı: Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Parasını almak için anıtta mahsur kaldı: Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Parasını almak için anıtta mahsur kaldı: Ekipler kurtarmak için seferber oldu

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