Antalya'da kendisini silah zoruyla gasp ettiği gerekçesiyle motosikletli 2 şüpheliye aracıyla çarparak ölümlerine neden olduktan sonra yakalanıp tutuklanan Ukarynalı turistin cezası belli oldu. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında iki kişinin ölümüne sebep olan Ukrayna uyruklu Dymitro Chaban için mahkeme heyeti haksız tahrik indirimiyle 25 yıl hapis cezası verdi.



Olay, 10 Kasım 2023'de Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin önüne yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerleşik Ukraynalı turist Dymitro Chaban, aracıyla bekleme yaptığı esnada plakası olmayan motosiklet ile gelen Murat O. ve Elnur B. isimli şüpheliler, iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi. Dymitro Chaban ise bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi. Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp motosikletle kaçtı. Şüphelileri takibe başlayan Ukraynalı turist 300 metre sonra motosiklete çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Murat O. ve Elnur B.''nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet tabanca ve bir boş kovan ele geçirdi.

Ukraynalı turist gözaltına alınırken, iki şahsın cenazesi ise morga kaldırıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahısların gasp ettiği çantada 35 bin euro olduğu öğrenildi.

Davanın karar duruşması Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşti. Mahkeme heyeti iki kişinin ölümüne sebep olan Ukrayna uyruklu Dymitro Chaban için haksız tahrik indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezası verdi.