Parasını çalıp tarlada bıraktığı kadına şikayetçi olunca kurşun yağdırdı

Adana’nın Karaisalı ilçesinde Yasin Yalçın, arkadaşı Senanur A.’yı döverek 2 bin 500 lirasını aldıktan sonra tarlada bırakarak kaçtı. Yalçın’ın genç kadını tarlada bırakırken polise haber vermemesi için telefonunu alarak kırdığı öğrenildi. Yürüyerek polis merkezine giden Sananur A., kendisini döven ve parasını çalan Yalçın’dan şikayetçi oldu.

Genç kadının kendisinden şikayetçi olduğunu öğrenen Yasin Yalçın, şikayetini geri çekmesi için Senanur A.’yı tehdit etti. Sonrasında kadını bir tekel bayinde gören Yalçın silahını çıkararak 3 el ateş etti. Senanur A., olayda bacağından yaralanırken Yalçın olay yerinden kaçtı. Tekel bayinde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ONLARCA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekipleri yaptığı çalışmada Yasin Yalçın’ı saklandığı evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yalçın'ın, çeşitli suçlardan 25 kaydının olduğu, 'tehdit', 'uyuşturucu madde ticareti', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından da arandığı tespit edildi.

İfadesinde, "Şikayetini geri çekmeyeceğini söyleyerek, benden para istiyordu. Şantajına daha fazla dayanamadım" diyen Yalçın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.