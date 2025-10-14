Bartın’da ormanlardan toplanan kuzu kestanesi, kuraklığın etkisiyle rekoltede yüzde 50’yi aşan düşüş yaşarken, toptan fiyatı 400-450 TL’ye yükseldi. Geçen yıl perakende 150-250 TL arasında satılan kestane, bu yıl adeta altın değerinde.
Parasız kalan dağdan topluyor kilosunu 400 TL'ye satıyor. Ne karışan var, ne de mesai saati
Bartın'da ormanlık alandaki ağaçlardan bedavaya toplanan kestaneler kilosu 400 TL'den satılıyor. 2 kişinin 4 günde topladığı 55 kiloluk bir kestane çuvalı, 22 bin TL'ye satıldı. Kestanenin kilosu 400 ile 450 TL'den satılıyor.
İki köylünün 4 günde topladığı 55 kiloluk kestane çuvalı, gece saatlerinde Kapalı Pazar’daki kestane borsasında 22 bin TL’ye satılarak asgari ücretin bir aylık kazancına eşit gelir getirdi. Kestane toplayıcıları, kuraklık nedeniyle ürün bulmakta zorlanıyor.
Ormanda saatlerce dolaşarak topladıkları kestaneleri çuvallarla pazara taşıyan köylüler, emeklerinin karşılığını almaya çalışıyor. Ancak azalan rekolte, fiyatları daha da artırabilir. Toplayıcılar, önümüzdeki günlerde fiyatların 500 TL’yi aşabileceğini öngörüyor.
Esnaf ise yüksek fiyatlardan dertli. Tezgâhta 450-500 TL’ye satılan kestane, müşterilerden tepki görüyor. Esnaf, düşük kâr marjıyla çalıştığını belirtirken, önceki yıllarda kilo kilo alan müşterilerin artık 50-200 gramlık “tadımlık” siparişlere yöneldiğini söylüyor.
Bu durum, hem üreticiyi hem tüketiciyi zorluyor.Türkiye genelinde kuraklığın etkisiyle kestane üretimi alarm veriyor. Bartın’ın ünlü kuzu kestanesi, iriliği ve lezzetiyle bilinse de, iklim değişikliği ve susuzluk verimi ciddi şekilde etkiledi.
Uzmanlar, tarımsal sulama ve orman koruma politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, kestane gibi yerel ürünlerin geleceği tehlikeye girebilir.