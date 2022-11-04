4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Paraşüt atlayışı sırasında kaza geçiren astsubay şehit oldu

Paraşüt atlayışı sırasında kaza geçiren astsubay şehit oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 00:57
Takip Et

Paraşüt atlayışı sırasında kaza geçiren astsubay şehit oldu

Paraşüt atlayışı sırasında kaza geçiren astsubay şehit oldu
+
Aa
-

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Kasım'da icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, şu sözlere yer verdi:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" notuyla yayımlanan mesajda, şehit Demir'in fotoğrafına da yer verildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Cahillerle uğraşma derneği
4.11.2022 01:06
Bu haberi yazanlar maks derece de bilgisiz ve ilkokul çocuğunda ki akla sahip olmadığından bazı şeyleri kavrayamamış sanırım gidip bir fabrikanın nerede olup içinin nasıl olduğunu görürseniz sevinirim  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
1
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
2
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
3
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
4
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
5
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
6
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
7
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
﻿Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Paraşüt atlayışı sırasında kaza geçiren astsubay şehit oldu
﻿Paraşüt atlayışı sırasında kaza geçiren astsubay şehit oldu
﻿Paraşüt atlayışı sırasında kaza geçiren astsubay şehit oldu
﻿Efes'in nefesi yetmedi!
﻿Efes'in nefesi yetmedi!
﻿Efes'in nefesi yetmedi!
﻿İsrail’de resmi seçim sonuçları açıklandı: Netanyahu’nun sağ bloğu 64 sandalye kazandı
﻿İsrail’de resmi seçim sonuçları açıklandı: Netanyahu’nun sağ bloğu 64 sandalye kazandı
﻿İsrail’de resmi seçim sonuçları açıklandı: Netanyahu’nun sağ bloğu 64 sandalye kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.