Paraşütçü ölümden döndü. Dalgakıranın üstüne düştü

Kaynak: DHA

Düzce’de rüzgara takılan bir paraşütçü ölümden döndü. Dalgakırana çarpan paraşütçü hafif yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde üzerinde yamaç paraşütü ile uçuş yapan Ali Güzel, rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü yitirdi. Rüzgarla birlikte savrulan paraşütçü, dalgakıranın üzerine düştü. Beton bloklardan oluşan dalgakıranın üzerine sert şekilde düşen Ali Güzel yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile kayalıklara giderek, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Aynı botla karaya getirilen Ali Güzel, Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Güzel'in düşme anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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