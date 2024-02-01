Paraşütçüler gökyüzünde kahvaltı yaptı

Önceki uçuşlarında paraşütte tavla ve okey oynayıp, koltukta televizyon seyrederek uçuşlar gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, 2021 yılında Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pisti'nden motosikletiyle uçtu.

2 BİN 970 METRE YÜKSEKLİKTE KAHVALTI YAPTILAR

Kaval, bu kez ise 2 bin 970 metre yükseklikteki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nden birlikte havalandığı arkadaşıyla, gökyüzünde kahvaltı yaptı. Kendine özel olarak hazırladığı düzenekle paraşütüne bağladığı masada semaver çayıyla, Erzincan'a has tulum peyniri ve yöresel ürünleriyle gökyüzünde kahvaltı yapan Kaval'ın kahvaltı ettiği o görüntüler, Erzincan Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Paylaşılan video sosyal medyanın gündemine oturdu.

"GÖKYÜZÜNDE KAHVALTININ SIRRI; RÜZGARIN SESİ. TULUM PEYNİRİNİ DAHA LEZZETLİ YAPIYOR"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gökyüzünde kahvaltının sırrı; rüzgarın sesi. Tulum peynirini daha lezzetli yapıyor. Afiyet olsun Hasan Kaval" mesajıyla paylaştı.