Paredes Galatasaray'da. İşte bonservisi

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, PSG'de forma giyen Paredes ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Kadrosuna Kaan Ayhan, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu ekleyen Cimbom, Paredes transferinde de mutlu sona yaklaştı.

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Fransız basını L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, PSG ile Leandro Paredes için yaklaşık 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Haberde Arjantinli yıldızın, Galatasaray'dan düşünmek için 1 hafta zaman istediği ifade edildi.

Paredes geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçirmişti.

Juventus ile 35 maça çıkan Paredes, 1 gol atarken 1 de asist yapma becerisi gösterdi.