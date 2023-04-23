En çok merak edilen tatlılardan olan parfe hem görüntüsü hem de lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. Parfe yapmak isteyenler parfe tarifini ve parfe tatlsının püf noktalarını araştırıyor. Peki, parfe nasıl yapılır? Parfe tarifinin malzemeleri neler?

Parfe sadece lezzeti değil görüntüsüyle de en çok tercih edilen tatlılardandır. Parfe tarifinin pek çok çeşidi mevcut. Sizler için parfe tatlısının yapılışını ve parfe tatlısının püf noktalarını derledik. İşte parfe tarifi..

PARFE MALZEMELERİ NELER?

- 2 paket kremşanti

- 1.5 su bardağı süt

- 1 paket bisküvi

- 50 gr rendelenmiş çikolata

Çikolata sosu için;

- 100 gr bitter çikolata

- İri çekilmiş antepfıstığı

- Yarım çay bardağı krema

PARFE TARİFİ NASIL YAPILIR?

-Kremşantiyi süt ile koyulaşıncaya kadar çırpın.

-Bisküvileri küçük parçalara ayırarak kremşantiye ekleyin.

-Rendelenmiş çikolatayı ilave ederek kaşıkla karıştırın.

- 20 cm çapındaki çembere karışımı aktarın.

- Derin dondurucuda 2 saat veya buzdolabında 1 gece bekletin.

-Sosu için, kremayı kaynatmadan ısıtın.

-Çikolatayı küçük parçalara bölüp kremanın içinde sürekli karıştırarak eritin.

-Oda ısısına gelince kalıptan çıkardığınız parfenin üzerine dökün. Antepfıstığı ile süsleyerek servis yapın.