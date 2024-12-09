Parfüm çaldı, beyzbol sopasıyla dayak yedi

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Esenyurt'ta bir aktardan parfüm çalan adam, işyeri sahibinin beyzbol sopalı müdahalesiyle karşılaştı.

İstanbul Esenyurt'ta bir aktardan parfüm çalan adam, işyeri sahibinin beyzbol sopalı müdahalesiyle karşılaştı. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran hırsız kaçarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. 00.00 sıralarında kapanmak üzere olan bir aktara gelen adam, etrafta dolaşarak ürünlere bakmaya başladı. Aktarda satılan ürünlerden çalmak yerine, o sırada gözüne kestirdiği parfümü cebine atan hırsız, saniyeler içerisinde işyeri sahibinin beyzbol sopalı müdahalesiyle karşılaştı.

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İşyeri sahibi saniyeler içerisinde parfüm çalan şahsa onlarca defa beyzbol sopasıyla vururken, neye uğradığını şaşıran adam kaçmaya başladı. Bir süre daha devam eden kovalamacanın ardından hırsız kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Yaşanan olay anlarını anlatan bir esnaf ise, "Bir ses duydun, tartışma çıktığını sanarak içeriye girdim. İşyeri sahibi o sırada hırsızı beyzbol sopasıyla dövüyordu. Adam kaçmaya çalıştı ama hala dövüyordu, zaten biz yetişene kadar kaçtılar. Aktardan parfüm çalmışlar, civar dükkanlardan da bir şeyler çalmışlar" dedi.

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