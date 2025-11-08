Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİNE ULAŞILDI

Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16), Nisa Taşdemir (17), Esma Gigan (65) ve Hanım Gülekin'in (65) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kocaeli Dilovası'nda 6 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm deposunun daha önce CİMER'e şikayet edildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvurularda işyerinin levhası olmadığı, çocukların işçi olarak çalıştırıldığı bilgileri yer aldı.

16 Aralık 2024 tarihinde, CİMER'e yapılan bir şikayette "Kocaeli Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mah. İş Bankası şubesinin yanı Vahdet Camii bitişiğinde ismi levhası olmayan parfüm imalatı ve dolumu yapılan iş yerinde mahallemizin kadınları ve çocukları yaklaşık 15 çalışan olup bunların çoğu sigortasız çalışıp iş güvenliği hiç olmayıp ihtiyacı olan kadınların kovulma tehdidiyle çalıştırılıp yemek parası 70 lira karşılığında 'yemeği kendiniz yiyin' diyerek işçiyi, kadını sömüren bu doymaz işyeri sahibini yüce devletimize şikayet ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadeleri yer aldı.

BAKAN IŞIKHAN: İHMALİ OLANLARIN HESAP VERMELERİ İÇİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yangınla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Bakanlık olarak olayın ilk anından itibaren süreci yakın bir şekilde takip ediyoruz. Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz, başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz olay yerine hızlı bir şekilde intikal etmiştir. Olayın nedeni ve sorumluları ile ihmal hakkında detaylı inceleme yapıyoruz. Gerekli incelemeler, raporlar tutulmaya başladı. İnceleme ve adli süreç neticesinde kusur ve ihmali olanların hesap vermeleri için takipçisi olacağız. Sağlık Bakanlığımızla birlikte yaralılarla ilgili süreci takip edeceğiz. Olayın ilk anından itibaren tüm arkadaşlarımız ve ekiplerimiz burada. AFAD ve itfaiye zamanında müdahale etti. Ama 6 kişinin ölümüyle ilgili büyük üzüntü içerisindeyiz" dedi.

'TÜM İDDİALARI KAYDEDİYORUZ'

Bakan Işıkhan, bir gazetecinin fabrikada sigortasız ve yaşı küçük kişilerin çalıştığı iddiasıyla ilgili soruya ilişkin "Gelen tüm iddiaları kaydediyoruz. Müfettişlerimiz büyük bir titizlikle olayın üzerine gidiyorlar. Kimin ihmali ve kusuru varsa adalet sürecini başlattık. Olayın sorumluları hakkında gerekli incelemeler yapılıyor. Başsavcılığımız aracılığıyla soruşturmayı koordineli bir şekilde sürdüreceğiz" cevabını verdi.

'İÇERİDE İNSANLAR BAĞIRIYORDU'

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yanan kozmetik fabrikasının olduğu sokakta oturan Mehmet Düzgüner, yaşananları anlattı. Düzgüner, "Saat 09.00 gibi oldu. Ben uyanıktım; bir patlama sesi oldu. Kalktım, aşağıya baktım; adam yanıyordu. Aşağı inip, bahçedeki hortumu aldım. Adamı söndürdüm sonra bağrışma seslerini duydum. Sese doğru baktığımda, fabrikanın içerisinde çocuklar ve kadınlar bağırıyordu. Müdahale etmek istedim; kurtarmak istedim ama alev çok büyüktü; giremedim. İtfaiyeyi aradık; itfaiye de geç geldi. Çaresiz bir halde insanların bağrışmasını duyduk" dedi.

'ÇOĞU BAYANDI'

Fabrikayla ilgili daha önce şikayetlerin olduğunu söyleyen Düzgüner, "Burada yangın tüpü dahi yoktu. Burası 4 seneden fazla süredir faaliyet gösteriyor. Yetkiler, 'burada ruhsat var' diyor. Kimyasal olan fabrikaya nasıl ruhsat verilir? Ben burada oturuyorum. Aramız 5 metre. Kaç kişi çalışıyor; tam bilmiyorum. 'Yaşları küçük' diyorlar; çoğu bayandı. Mahalleden olanlar da var. Allah ailelerine sabır versin" diye konuştu.

Düzgüner, "Adamı söndürdükten sonra fabrikanın yandığını fark ettim. Zaten içeriden çığlıklar yükselmeye başladı. İnsanlar içeride bağırıyordu. Fabrikanın içerisine girilecek bir durum yoktu; zaten ateş topuydu. Giriş-çıkış sadece buradandı. Patlama vardı; içeride de patlama oluyordu. İçerideki adam dışarı çıkamazdı. Kapının önü, araç değil; alev olduğu için insanlar çıkamadı. Geride insanlar bağırıyordu. Çıkmaları imkansızdı. Biz de giremedik; onlar da çıkamadı. Tek giriş-çıkış burası. Yangın küçük bir şey olmuş olsaydı, ben girip bir şeyler yapmaya çalışacaktım. Ama çok büyük yangın olduğu için bu sefer ben içeriden çıkamayacaktım. Ama insanların bağrışmasını sessizce izlemek, çok kötü bir şey" dedi.

SELÇUK ÖZDAĞ SORU ÖNERGESİ VERDİ

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Kocaeli'de bir parfüm deposunda çıkan ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiği yangınla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Kocaeli’de parfüm deposunda çıkan yangınla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu. Özdağ, olayın yalnızca bir iş kazası olarak değil, aynı zamanda kamu denetim ve gözetim mekanizmalarının ciddi biçimde ihmal edildiğini gösteren bir trajedi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Kamu yönetmi, hayat kurtarabilecek bir önlem fırsatı olarak değerlendirmelidir"

Selçuk Özdağ, söz konusu işyerinin daha önce CİMER üzerinden defalarca şikayet edildiğine, levhasız faaliyet yürüttüğüne ve çocuk işçi çalıştırıldığına ilişkin iddiaların bulunduğuna dikkat çekti. Vatandaşların uyarılarına rağmen herhangi bir önleyici adım atılıp atılmadığı konusunda kamuoyunda ciddi kuşkular doğduğunu belirten Özdağ, "Kamu yönetimi, vatandaşın ihbarını sadece bilgi olarak değil, hayat kurtarabilecek bir önlem fırsatı olarak değerlendirmelidir" dedi. Önergesinde, CİMER’e yapılan başvuruların sayısı, tarihleri, hangi kurumlara sevk edildiği ve bu şikayetlerin ardından herhangi bir denetim yapılıp yapılmadığına dair ayrıntılı bilgi talep eden Özdağ, kamu vicdanı açısından sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Özdağ’ın yönelttiği sorular arasında; CİMER’e yapılan başvuru sayısı, bu başvuruların tarih aralıkları, sevk edildikleri kurumlar, denetim yapılıp yapılmadığı ve yapılmadıysa gerekçelerinin ne olduğu gibi başlıklar yer aldı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu. Vali Aktaş sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen yangın sonucu maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu olayda yine 1 vatandaşımızın durumu yanık sebebiyle ağır olmakla birlikte 4 tane yaralımız var. Hastalarımızın birinin tedavisi Şehir Hastanesi'nde yapılacak. Diğer hastalarımızın da durumu ona göre nispeten iyi. Onların da tedavisi Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Olayın ilk anından itibaren tabii ki arkadaşlarımız öncelikle yangını söndürme, arama-kurtarma, cesetlere ulaşma faaliyetlerini icra ettiler. Yangın çok kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde emniyet, AFAD ve itfaiyemiz gerekli araştırmaları, incelemeleri yapıyorlar. Ben tekrar hepimize geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin. Ölenlerin kimliği netleşince açıklanacak.

Şu an için yanık olayı olduğu için bilgimiz yok, kimliklerle ilgili. Hepsinin tespiti yapıldıktan sonra bilgi verilecek. İçeride yangından çıkan, sağ olarak kurtulan vatandaşlarımız var tabii ki. Kaç kişinin çalıştığıyla ilgili araştırma devam ediyor. İş yerinin ruhsatı var. Yangının çıkış sebebi ve işletmenin durumuyla ilgili idari işlemlerle ilgili araştırma sürüyor. Kimsenin farklı bir şüphesi olmasın. Çalışma Bakanımızla görüştük biraz önce, gerekli talimatları verdi o da" dedi



3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda çıkan yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Gerekli adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülecektir" dedi.

"İÇERDE 5-6 KİŞİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

Olayın ilk yaşandığı anda yanan bir işçiyi hortumla söndürdüğünü söyleyen mahalle sakini Mehmet Düzgüner, "Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hotumla adamı söndürdüm. İçerden sesler geldi ancak ateşten içeri giremedim. İçerde 4-5 kişi olduğunu söylüyorlar. İçerde bağırma sesleri geliyordu ancak içeri giremedim" dedi.