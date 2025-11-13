Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk 6 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin çalışma koşulları ve sigortasız çalıştırılması, fabrikadaki iş sağlığı güvenliği yönetmeliğine aykırı durumlar olay sonrası kamuoyuna yansıdı.

Fabrikanın birçok defa ihbar edilmesinin yanı sıra gerekli yaptırımlar uygulanmadı. Tartışmalar sürerken dikkat çeken ayrıntılar da ortay açıkmaya devam ediyor.

İHBAR EDİLMİŞ TEDBİR ALINMAMIŞ

Fabrika çevresinde yaşayan vatandaşlar tarafından, ses ve görüntü kirliliğinin yanı sıra yanıcı maddelerin saçtığı tehlikeye işaret edilerek şikayette bulunulmuştu.

Bu şikayetin ilk olmadığını Halk TV yazarı İsmail Saymaz duyurdu. Benzer şikayetler ile şikayet Dilovası Kaymakamlığı'na iletilmiş.

Kaymakamlığa iletilen şikayet dilekçesinde ayrıca iş yerinin ruhsatsız olduğu, bölge halkının duruma karşı artık dayanılmaz noktaya geldiği ve bir an önce tedbir alınması çağrısı yapılmış. 1 Temmuz 2024 tarihli dilekçeyi kaymakamlığa, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş iletiyor.

KOCA FABRİKA BULUNAMAMIŞ!

Dilekçe 3 Temmuz 2024’te işleme konulsa da 11 Temmuz 2024'te yapılan incelemeye göre; firmanın adreste bulunamadığı belirtilerek "Başvuru dilekçesinde işletmeye ait herhangi bir ünvan/ticari ünvan ile adres belirtilmediğinden tarafımızca adres tespit edilememiştir" denildi.

CİMER'e Ravive Kozmetik hakkında yapılan şikayet sonucunda ise SGK İl Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2025'teki yanıtı "İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlenmesi için alınmayan tedbirlerin neler olduğunu, iş yerinin hangi kısmında ne zamandan beri alınmadığını, çalışanların nasıl etkilendiğini, iş yerinin tam ünvanını, adres ve iletişim bilgisini belirttiğiniz takdirde başvurunuz işleme alınacaktır. Çocuk işçilerin ise yaşlarını ve kimlik bilgilerini paylaşmanız gerekmektedir" olmuş.