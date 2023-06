Parfümünüzü cildinize göre seçmelisiniz

Parfüm, bir takım maddelerden üretilerek güzel kokulardan oluşan birleşimdir. Hoş kokuya sahip olan bu ürün, doğada bulunan bitkilerden veya çeşitli kimyasallardan üretilmektedir. Tarihte güzel kokulu bitkiler, ilaç ve süs olarak kullanılmış. Daha sonra ise güzellik adına kullanılmaya başlamıştır. Parfüm insan vücuduna, hoş kokular vermek amaçlı üretilmektedir. Her parfüm içeriğine göre farklılık taşımaktadır. Parfümün çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar, Parfüm extract, Eau parfum, Eau de toilette, Eau de cologne.

Parfümlerin üzerinde yer alan simge ve terimler, parfümün hangi çeşit olduğunu ifade etmektedir. Parfüm çeşitleri üzerinde bulunan oranlar ise, parfümün kalıcılığını ifade eder. Bu oranlara göre baskın ya da hafif olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kokunun kalıcılığı, fiyatını da belirlemektedir. Yüksek oranda kalıcılığı olan parfümler, daha yüksek fiyatta satılmaktadır. Kokusu daha çabuk uçan hafif parfümler ise daha uygun fiyatlı.

HANGİ MEDENİYETLE PARFÜM KULLANDI

Tarihte ilk parfüm kullanımı bazı medeniyetler tarafından olmuştur fakat bu durum güzel kokmak amaçlı değildir. Dini inanış ve farklı yaşayışlar amaçlı üretilmiş ve kullanılmıştır. Tarihte parfüm kullanan medeniyetler;

İsrail oğulları

Araplar

Yunanlılar

Mısırlılar

Hintler

Çinliler

PARFÜM NASIL SEÇİLMELİ

Parfüm seçmek kolay değildir. Birbirinden farklı kokuların bulunduğu parfümler bazen insanların parfüm seçiminde zorlanmasına neden oluyor. Esans ve kokular kişiyi yansıtmaktadır. Bu yüzden parfüm seçerken her kişi kendini yansıtan kokular seçmelidir.

Yine de parfüm seçerken birçok konuyu göz önünde bulundurmalısınız. Bunlardan en önemlisi çok ucuz parfümler seçilmemelidir. Bazen birbirinden farklı mekanlarda satılan ucuz parfümler sahte olabiliyor.

İçeriğindeki maddeler ise, cildin hasar görmesine neden olabiliyor. Bu yüzden parfüm seçerken belirli mağaza ve markalardan seçilmelidir. Cilde sıkılan parfümler, eğer sahte ise birçok cilt hastalığa neden oluyor. Eğer yazın kullanılır ve güneş ışınları ile temas ederse, neredeyse cilt kanserine dahi yol açabiliyor. Bu yüzden kaliteli ve çok ucuz olmayan, bildiğiniz yerlerden parfüm almalısınız.

Aynı zaman da parfüm seçerken yaş, ve ten önemlidir. Başka birin de beğendiğiniz bir koku, sizin teninize ve yaşınıza uygun olmayabilir. Bu yüzden sevdiğiniz kokuların öncelikle yaşınıza ve teninize yakışıp yakışmadığını belirlemeniz gerekmektedir. Kokuların kalıcılığını uzun süre istiyorsanız kesinlikle yaş ve ten konusunda dikkatli davranmalısınız.

CİLDE GÖRE PARFÜM SEÇİMİ

Parfüm seçimi, tene göre yapılmalıdır. Genellikle başka birinde beğendiğimiz ve sevdiğimiz parfüm kendi tenimiz de hoş kokmayabilir. Bu yüzden parfüm kişinin kendi tenine göre seçilmelidir. Herkesin farklı cilt tipi bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı her parfüm her tende aynı kokuyu vermemekte ve hoş kokmamaktadır. Bunu göz önünde bulundurarak, cilt tipine uygun kokular seçilmelidir. Cildin yağ oranına göre parfüm seçilmelidir. Bazı kokular tenimizde kalıcı ve baskın kokarken bazı kokular hafif ve soluk kokabiliyor. Aynı zamanda kokular kişilikleri de belirlemektedir. Her kişinin kendiyle özdeşleştirdiği bir kokusu vardır.

Esmerler, daha kalıcı, baskın kokular seçmelidir. Oryantel kokular esmerler için idealdir.

Sarışınlar, daha hafif kokular seçmelidir. Genellikle vanilyalı kokular sarışınlar için idealdir.

Kumrallar, genellikle baharat kokulu parfümler seçmelidir. Bu parfüm kokuları kumrallara oldukça yakışmaktadır.

Kızıllar, soft kokulardan oluşan parfümler seçmedir. Soft parfümler kızıllara yakışan kokulardır.

Yağlı cilt tiplerinde kokular daha kalıcı ve baskındır. Bu yüzden hafif parfümler seçebilirler.

Kuru ciltler ise kokular kalıcılığını daha az göstermektedir. Bu yüzden kuru cilde sahip kişiler daha baskın kokular tercih edebilir ve daha sık parfüm kullanabilirler.

NASIL KULLANILMALI

Sürekli aynı parfüm kullanılmalıdır. Teninize yakışan ve beğendiğiniz farklı kokular da belli aralıklarla kullanılmalıdır. Parfümleri kıyafetlerinize sıkmamalı ve cildinize sıkmalısınız. Bazı kokular kıyafetleriniz de leke bırakabilir. Parfümleri kapalı, serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmelidir.

Parfüm kullanırken dikkat edilmesi gereken konular vardır. Eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü sonuçlara neden olabilir. Güzel ve hoş kokmak için kullanılan parfüm yanlış kullanımı yüzünden cilt sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden parfüm kullanırken dikkat edilmelidir.

Parfüm kullanırken teninizin kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz. Banyo sonrasında sıkılan parfümün kalıcılığı daha yüksektir fakat banyo sonrasında anında parfüm sıkılmamalıdır. Duş alırken kullandığınız duş jeli ve ürünler parfümünüzle karışarak kötü bir koku oluşturabilir. Duş ürünlerinizi hafif kokulu ürünlerden seçmelisiniz.

Kokunun hoş ve kalıcı olması için doğru bölgelere sıkılmalıdır. Eklem yerleri ve boyun kısımlarına sıkılan parfümler daha kalıcıdır. El bileklerine sıkılan parfümler daha kalıcı ve kokuyu hapseder. Parfüm sıkılacak bölgeler arasında en sevilen ve kullanılan kulak arkası ve göğüs arasıdır. Bu bölgelerde kullanılan parfümler daha kalıcı ve daha yayılan bir koku yaratır.