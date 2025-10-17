Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 16 Ekim 2025 akşamı yayımlanan son bülteninden “aracı kurum izni” çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde, Paribu Holding AŞ'nin Paribu Yatırım Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurum kurulması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve 2017’den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, SPK izni alan Paribu Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ünvanlı şirketiyle faaliyet alanını sermaye piyasasına genişletiyor.

Geniş yetkili aracı kurum olarak halka arzlara da aracılık edebilecek

SPK, Mart 2024'te aracı kurumların kuruluşlarındaki asgari sermaye miktarını 300 milyon TL'ye yükseltmişti. Diğer yandan kripto varlık işlem platformları için asgari sermaye şartı 150 milyon TL olarak belirlenmiş, saklama hizmeti sağlayıcılarının ödenmiş sermayelerinin ise 500 milyon TL olmasına karar verilmişti.

Paribu, hâlihazırda SPK’nın Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde 500 milyon TL ödenmiş sermayeli Paribu Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. şirketiyle yer alıyor. Aynı listede saklama başvurusu olarak yer alan Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu A.Ş. ünvanlı şirketinin ödenmiş sermayesinin de 1,5 milyar TL olduğu biliniyor.

SPK mevzuatına göre aracı kurumların halka arz süreçlerine de aracılık edebilmesi için “geniş yetkili aracı kurum” olmaları ve sermaye yapılarını 300 milyon TL'nin altına düşmeyecek şekilde korumaları gerekiyor. Paribu, SPK'dan aldığı 300 milyon TL ödenmiş sermayeli, "Paribu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.”ünvanlı aracı kurum kuruluş izniyle hisse senetleri, tahviller gibi menkul kıymetlerin alım satımının yanı sıra halka arz süreçlerine de aracılık edebilecek.

Kripto varlık alım satım ve saklama hizmetleri sunuyor

Paribu, kripto varlık işlem platformuyla kullanıcılarına hızlı, kolay, güvenli bir deneyim ve 190'dan fazla kripto varlık alım satım yapma imkanı sağlıyor. SPK’nın listesinde saklama başvurusu da bulunan ve Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojisiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olan Paribu Custody ile kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık saklama hizmeti sunan şirket, “Türkiye’nin saklamacısı” olarak konumlanıyor. Ayrıca Paribu, platformunda işlem yapan kullanıcılarının varlıklarını da Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen ColdShield® teknolojisiyle koruyor.

Tokenizasyon merkezli projelerin önünü açacak

Paribu, 2021'in sonunda menkul kıymetlerin tokenizasyonu konusunda ilk adımını atmış, İngilizcede hisse senedi anlamına gelen "stock" ve "token" kelimelerinin birleşiminden türeyen, Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş. ünvanlı Stoken markasını kurmuştu. Stoken'ın ilk döneminde Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleriyle fan token projeleri hayata geçirilmişti. Sektörün olgunlaşması ve yasal çerçevelerin netleşmesi, menkul kıymet tokenizasyonunu son dönemin güncel anlatılarından birine dönüştürdü. Aracı kurum izni, Paribu’nun blokzincir ve geleneksel piyasaların kesişiminde düzenlenmiş tokenizasyon odaklı projeler hayata geçirebilmesinin de önünü açacak.

Yeni ürün ve hizmetlerle büyümeye devam ediyor

Ağustos 2025’te yayımlanan Rekabet Kurulu kararıyla Paribu’nun etkinlik yönetim uygulamaları geliştiricisi Boxbilet Yazılım Medya Ticaret AŞ’nin hisselerinin tamamının devralınmasına izin verilmişti. Ayrıca Paribu’nun kültür sanat alanındaki uzun soluklu destek yaklaşımını yansıttığı çağdaş, yenilikçi ve kapsayıcı bir sanat platformu Paribu Art, eylül ayında perdelerini açmıştı. Aracı kurum kuruluşu, Paribu’nun bir yandan bugüne dek destekçisi olduğu alanlara stratejik yatırımlar yaparken bir yandan da faaliyet alanını geleneksel sermaye piyasası araçlarını da kapsayacak şekilde genişlettiğini gösteriyor.

Paribu hakkında

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, 2017’den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin oluşumuna ve gelişimine öncülük ediyor. Kripto varlık işlem platformuyla hızlı, kolay, güvenli bir deneyim ve 190'dan fazla kripto varlıkla işlem yapma imkanı sağlıyor. Paribu, çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®’ı geliştiren ve Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojisiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olan Paribu Custody ile kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık saklama hizmeti sunuyor. Paribu Self ile bireyler ve girişimlere kripto varlık cüzdan uygulaması sağlıyor. Yarının teknolojilerini gençlerle birlikte geliştirmek amacıyla 2020’den bu yana Paribu Hub ile üniversitelere, öğrenci kulüplerine ve ekosisteme değer katan topluluklara odaklanan iş birlikleri ve hibe programları yürütüyor. Paribu Ventures ile blokzincir, kripto varlık, web3 ve fintech alanlarında yatırım yapan Paribu; blokzincir bilinirliğini artırmak hedefiyle Paribu Reads çatısı altında teknoloji ve finans okuryazarlığını geliştirecek kaynakları okuyucuyla buluşturuyor. Türkiye’de spor kültürünün geleceğine katkı sağlamak için 2021'den bugüne Team Paribu çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kültür sanat alanında çok sayıda partnerle iş birlikleri geliştirerek Türkiye’de sanatın etki alanının genişlemesine katkı sağlayan Paribu, 2025 yılı itibarıyla kültür sanata verdiği desteği disiplinler arası üreticilere yeni bir ifade alanı açan Paribu Art mekanıyla somutlaştırdı. Kadıköy, İstanbul’da konumlanan Paribu Art, farklı kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra ilham verici zirve, kongre ve buluşmalara da ev sahipliği yapıyor. Paribu yine 2025 yılında Paribu Pass ile bu alandaki katkısını genişletti. Topluluk odaklı bilet satış platformu olan Paribu Pass; tiyatrodan sinemaya, konserden festivale kültür ve sanatın tüm paydaşları için biletleme deneyimi sunuyor.