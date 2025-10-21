Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu; kullanıcılarına sunduğu son geliştirmeleri ve sadeleştirilmiş deneyimi yeni kampanyasıyla öne çıkarıyor.

Yalnızca görsel değişimin değil; güvenlik, erişim kolaylığı ve destek süreçlerinin bütüncül biçimde ele alındığı uygulama deneyimi, “Kripto, sizin için kolaylaştırıldı” sloganıyla anlatılıyor. Paribu, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak hedefiyle tasarladığı 300’den fazla ikonun 3’ünü kampanyasına taşıyor. Bu ikonlar ise kolaylık, güvenlik ve 7/24 destek temalarını temsil ediyor.

Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması 2025’e göre Türkiye’de her 3 kişiden birinin kripto işlemi yaptığı bir dönemde, Paribu artan ilgiyi sade, güvenilir ve kullanıcı deneyimi odaklı seviyeye taşıdığını bir kez daha vurguluyor.

“KRİPTO, SİZİN İÇİN KOLAYLAŞTIRILDI”

Paribu’nun yeni tasarım dili, sade görünümüyle işlevselliği buluşturuyor. “Geliştirilmiş sadelik” anlayışıyla hazırlanan arayüz, kripto varlık yönetimini, işlem gerçekleştirmeyi ve portföy takibini her zamankinden daha kolay hale getirmeyi hedefliyor.

190’dan fazla kripto varlığı tek platformda sunan Paribu, geliştirdiği Hyper Engine teknolojisi sayesinde emir eşleşmelerini milisaniyeler içinde gerçekleştiriyor.

QR transfer özelliğiyle ise Paribu kullanıcıları, işlem ücreti ödemeden kripto varlıklarını saniyeler içinde birbirlerine transfer edebiliyor.

Tüm bu geliştirmeler, kullanıcıların karmaşık terimlere ya da ek adımlara ihtiyaç duymadan kripto işlemlerini yönetebilmesini amaçlıyor.

“MUTLAK GÜVENLİK, DAİMA”

Paribu, kullanıcı varlıklarını kendi geliştirdiği güvenlik ve saklama teknolojisi ColdShield® ile koruyor. Cüzdan sekmesine eklenen “ColdShield® ile güvendesiniz” ifadesi, Paribu mühendisleri tarafından tasarlanan çok katmanlı mimarinin sağladığı korumayı vurguluyor.

HSM, SGX ve MPC teknolojilerini tekil ve sağlam bir mimaride bütünleştiren tescilli güvenlik mimarisi ColdShield®, Paribu'da her işlemin üst düzey güvenlikle gerçekleştiğinin altını çiziyor.

Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojiyle hizmet veren ilk dijital varlık saklama platformu olan Paribu Custody de, ColdShield® güvencesiyle kurumlara güvenli saklama hizmeti sunuyor.

“KRİPTODA KESİNTİSİZ DESTEK”

Çağrı merkezi, yazılı destek ve sosyal medya kanalları üzerinden hizmet veren Paribu Destek, kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. 7 gün 24 saat destek veren ekip, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu anda ulaşabileceği güvenilir bir iletişim noktası oluşturuyor.

Kripto alanında gerçekleştirdiği sadeleştirme, güvenlik ve hız odaklı geliştirmelerle Paribu, kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmeyi hedefliyor.

Paribu, yalnızca finans ve teknoloji alanında değil, sanat, spor ve eğitim gibi farklı alanlarda faaliyetleriyle de geniş bir ekosistem inşa ediyor.

Paribu hakkında

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, 2017’den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin oluşumuna ve gelişimine öncülük ediyor. Kripto varlık işlem platformuyla hızlı, kolay, güvenli bir deneyim ve 190'dan fazla kripto varlıkla işlem yapma imkanı sağlıyor. Paribu, çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®’ı geliştiren ve Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojisiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olan Paribu Custody ile kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık saklama hizmeti sunuyor. Paribu Self ile bireyler ve girişimlere kripto varlık cüzdan uygulaması sağlıyor. Yarının teknolojilerini gençlerle birlikte geliştirmek amacıyla 2020’den bu yana Paribu Hub ile üniversitelere, öğrenci kulüplerine ve ekosisteme değer katan topluluklara odaklanan iş birlikleri ve hibe programları yürütüyor. Paribu Ventures ile blokzincir, kripto varlık, web3 ve fintech alanlarında yatırım yapan Paribu; blokzincir bilinirliğini artırmak hedefiyle Paribu Reads çatısı altında teknoloji ve finans okuryazarlığını geliştirecek kaynakları okuyucuyla buluşturuyor. Türkiye’de spor kültürünün geleceğine katkı sağlamak için 2021'den bugüne Team Paribu çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kültür sanat alanında çok sayıda partnerle iş birlikleri geliştirerek Türkiye’de sanatın etki alanının genişlemesine katkı sağlayan Paribu, 2025 yılı itibarıyla kültür sanata verdiği desteği disiplinler arası üreticilere yeni bir ifade alanı açan Paribu Art mekanıyla somutlaştırdı. Kadıköy, İstanbul’da konumlanan Paribu Art, farklı kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra ilham verici zirve, kongre ve buluşmalara da ev sahipliği yapıyor. Paribu yine 2025 yılında Paribu Pass ile bu alandaki katkısını genişletti. Topluluk odaklı bilet satış platformu olan Paribu Pass; tiyatrodan sinemaya, konserden festivale kültür ve sanatın tüm paydaşları için biletleme deneyimi sunuyor.