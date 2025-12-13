Rekabet Kurumu, Paribu'nun Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin en büyük yerel kripto varlık işlem platformu CoinMENA'yı satın almasına onay verdi. Rekabet Kurumu internet sitesinde yayımlanan Rekabet Kurulu kararında, “CNMENA Holding LTD’nin çoğunluk paylarının Paribu Limited tarafından devralınması yoluyla, CNMENA Holding LTD üzerinde tek kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi” denildi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FİNTECH SATIN ALMASI

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren; Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin en büyük yerel kripto varlık işlem platformu CoinMENA'yı 240 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmayla satın alacağını aralık ayının başında duyurmuştu.

Paribu’nun CoinMENA hamlesi, Türkiye birleşme ve satın alma tarihinin en büyük fintech anlaşması niteliği taşıyor. Ayrıca işlem, Türkiye’nin dijital varlık sektöründeki ilk uluslararası satın alması olarak öne çıkıyor.

PARİBU MENA’YA GENİŞLİYOR

2020’de Talal Tabbaa ve Dina Sam’an tarafından kurulan CoinMENA, CoinMENA B.S.C. ünvanlı şirketiyle Bahreyn’de lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak hizmet veriyor. Dubai’de konumlanan CoinMENA FZE ise Dubai’nin dijital varlık otoritesi VARA tarafından verilen dijital varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) lisansıyla faaliyet gösteriyor.

Rekabet onayı alan anlaşma, Paribu’ya CoinMENA’nın aktif lisansları üzerinden dijital varlık benimsemesinin en yüksek olduğu pazarların başında gelen MENA pazarına doğrudan erişme fırsatı veriyor.

Paribu hakkında

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, 2017’den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin oluşumuna ve gelişimine öncülük ediyor. Kripto varlık işlem platformuyla hızlı, kolay, güvenli bir deneyim ve 200’den fazla kripto varlıkla işlem yapma imkanı sağlıyor. Paribu, çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®’ı geliştiren ve Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojisiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olan Paribu Custody ile kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık saklama hizmeti sunuyor. Paribu Self ile bireyler ve girişimlere kripto varlık cüzdan uygulaması sağlıyor. Yarının teknolojilerini gençlerle birlikte geliştirmek amacıyla 2020’den bu yana Paribu Hub ile üniversitelere, öğrenci kulüplerine ve ekosisteme değer katan topluluklara odaklanan iş birlikleri ve hibe programları yürütüyor. Paribu Ventures ile blokzincir, kripto varlık, web3 ve fintech alanlarında yatırım yapan Paribu; blokzincir bilinirliğini artırmak hedefiyle Paribu Reads çatısı altında teknoloji ve finans okuryazarlığını geliştirecek kaynakları okuyucuyla buluşturuyor. Türkiye’de spor kültürünün geleceğine katkı sağlamak için 2021'den bugüne Team Paribu çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kültür sanat alanında çok sayıda partnerle iş birlikleri geliştirerek Türkiye’de sanatın etki alanının genişlemesine katkı sağlayan Paribu, 2025 yılı itibarıyla kültür sanata verdiği desteği disiplinler arası üreticilere yeni bir ifade alanı açan Paribu Art mekanıyla somutlaştırdı. Kadıköy, İstanbul’da konumlanan Paribu Art, farklı kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra ilham verici zirve, kongre ve buluşmalara da ev sahipliği yapıyor. Paribu yine 2025 yılında Paribu Pass ile bu alandaki katkısını genişletti. Topluluk odaklı bilet satış platformu olan Paribu Pass; tiyatrodan sinemaya, konserden festivale kültür ve sanatın tüm paydaşları için biletleme deneyimi sunuyor.