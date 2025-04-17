Paribu’nun sponsorları arasında yer aldığı Paris Blockchain Week 2025 sona erdi

Paribu, Paris Blockchain Week 2025'in sponsorları ve katılımcıları arasında yer aldı. 8-10 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte kurumsal web3, regülasyon, yapay zeka, dijital varlık saklama hizmetleri gibi başlıklar konuşuldu.

PARİBU CUSTODY VE PARİBU SELF ÇÖZÜMLERİ TANITILDI

Etkinliğin ikinci gününde, kurumsal dijital varlıkların benimsenmesinde güvenli saklama çözümleri ve düzenlemelerin kritik rolünün ele alındığı “Update on Institutional Asset Adoption” paneli gerçekleştirildi. Panelin konuşmacıları arasında yer alan Paribu Custody Kurumsal Satış ve İş Geliştirme Müdürü Cem Sağlam, küresel anlamda dijital varlık adaptasyonu, bunu destekleyecek hususlar ve gelecek beklentileri hakkında konuştu. Regülasyonun kurumsal adaptasyonu artıracağına değinen Sağlam, Paribu Custody’nin kurumlara sağladığı faydaları da ele aldı.

“REGÜLASYONLA BİRLİKTE KURUMSAL ADAPTASYONDA ARTIŞ HIZLANACAK.”

Cem Sağlam, “Tüm dünyada regülasyon süreçlerinin hız kazandığına şahit oluyoruz. Bu alanda kazanılan netlik, ürün ve hizmet sağlayıcıların üretkenliğini de teşvik ediyor. Regülasyonların şekillenmesiyle birlikte kurumsal ve bireysel adaptasyonun da artacağını öngörebiliriz" dedi.

ZİYARETÇİLER, ARTGEN İLE KENDİLERİNE ÖZEL NFT’LER OLUŞTURDU

Paribu'nun etkinlik alanında yer alan standı da Paris Blockchain Week 2025 katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Yapay zeka destekli dijital sanat platformu ArtGen ile kendi dijital sanat eserlerini oluşturma fırsatı bulan ziyaretçiler, Paribu Self cüzdanlarını kullanarak NFT’leri güvenli bir biçimde saklamayı da deneyimledi. Üç gün süren etkinlik boyunca ziyaretçiler, ArtGen platformuyla 872 dijital sanat eseri oluşturdu.

MEMECOİN VE 12 NFT HEDİYE EDİLDİ

Paribu, blokzincir ve web3 teknolojilerinin yarınını şekillendiren profesyonelleri Carrousel du Louvre'da bir araya getiren Paris Blockchain Week'in bu yılki edisyonunda, ArtGen ve Paribu Self’i deneyimleyenler arasından seçilen bazı ziyaretçilere memecoin hediye etti. Ayrıca katılımcılar, “Mystery Box” etkinliği kapsamında farklı sanatçılara ait 12 NFT eserin sahibi olma şansı yakaladı.