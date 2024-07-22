Paris 2024 Olimpiyat’larına Ankara çıkarması

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Paris 2024 Olimpiyat’larına Ankara çıkarması

ABB EGOSPOR, Paris 2024 Olimpiyat’larında ülkemizi 12 sporcusuyla temsil edecek.

EGOSPOR Kulüp Başkanı Zafer Tekbudak, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın spora ve sporcuya verdiği destekle, Olimpiyatlarda; EGOSPOR’dan 12, ASKİ Spordan 11 ve Ankara Büyükşehir Belediye Spordan 1 sporcu olmak üzere toplam 24 sporcu ile ülkemizin temsil edileceğini söyledi.

EGOSPOR; Para Taekwondo’da 5, Para Atıcılık’da 5, Eskrim’de 1, Para Atletizm’de 1 sporcu olmak üzere toplam 12 sporcu ile olimpiyatlara katılıyor.

Olimpiyata katılacak Para Taekwondo sporcularımız

Alican Özcan (4 kez Avrupa Şampiyonu, 2 kez Dünya ikincisi)

Gamze Gürdal (Avrupa Şampiyonu, Dünya 3.ncüsü)

Fatih Çelik (Avrupa Şampiyonu, Dünya 2.ncisi)

Meryem Betül Çavdar (Tokyo Olimpiyat 2.ncisi, Avrupa Şampiyonu, Dünya Oyunları birincisi)

Fatih Çelik (Avrupa Şampiyonu, Dünya 2.ncisi)

Seçil Er (Dünya Şampiyonu)

Olimpiyata katılacak Para Atıcılık sporcularımız;

Ayşegül Pehlivanlar (Olimpiyat ikincisi, Dünya 3.ncüsü, Avrupa şampiyonu)

Muharrem Korhan Yamaç (Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu, Paralimpik Oyunları 1.ncisi)

Cevat Karagöl (Avrupa şampiyonu, Dünya 3.ncüsü)

Hakan Çevik (Dünya 3.ncüsü, Avrupa 2.ncisi)

Murat Oğuz ( Avrupa 7.ncisi, Dünya 20.ncisi)

Olimpiyata katılacak Eskrim sporcumuz;

Enver Yıldırım (Avrupa 3.ncüsü)

Olimpiyata katılacak Para Atletizm sporcumuz;

Oğuz Akbulut (Dünya 3.ncüsü)

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