Paris 2024’te Tek Bronz, Türkiye Taekwondo Federasyonu’nda krize neden oldu

Yağız, bir sporcunun şahsi başarısı ile alınan tek bronz madalyanın Türkiye için yeterli olmadığını belirterek, Taekwondo Federasyonu yönetiminin başarısızlıklarını gizlemek için “Gelenek bozulmadı” şeklinde bir algı yaratmaya çalıştığını söyledi.

“TAEKWONDONUN ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGEL FEDERASYONDUR”

Cengiz Yağız, Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun mevcut yönetiminin, Türkiye’de taekwondo sporunun gelişmesindeki en büyük engel olduğunu savundu. Yağız, “Paris 2024 Olimpiyatları’nda Taekwondo Milli Takım’ın tek bronz madalya ile yetinmesinin tek suçu federasyonun basiretsizliğidir. Bu başarısızlığa rağmen utanmadan, sıkılmadan ‘gelenek bozulmadı’ algısı yaratıyorlar. Geleneğiniz buysa sizin geleneğiniz batsın. Taekwondonun geçmiş geleneğini bile unutmuş durumdasınız,” dedi. Federasyonun, 22 yıllık görev süresinde taekwondo branşını ileriye taşımak yerine geriye götürdüğünü de söyleyen Yağız, “Başarısız olup duvara tosladılar. Kulüplerimiz ve antrenörlerimiz Taekwondonun geleceğini düşünüyorlarsa, şahsi çıkarlarını bir yana bırakıp gereğini yapıp bu basiretsiz yönetimi iş başından uzaklaştırmalıdır” dedi.

Cengiz Yağız, 24 yıl önce kendisinin federasyon başkanı olduğu 2000 Sydney Olimpiyatları’nda sadece iki sporcu ile katıldıklarını ve o dönemde bir bronz madalya kazandıklarını hatırlatarak, o zamanlar olimpiyat elemeleri şartlarının bugünkünden daha zor olduğunu söyledi. Yağız, “O günün şartlarında iki sporcu ile olimpiyatlara katılmak büyük bir başarıydı. Elemelere ülkelerin en fazla 4 sporcu ile katılım hakkı vardı. O günden bugüne geçen 24 yılın, 22 yılını Metin ve Ali Şahin kardeşler yönetti. Üstelik bu kişiler altıncı olimpiyatlarını yaşadılar. Altı Olimpiyata başkan ve teknik direktör olarak katılabilmiş çok az kişi vardır. Ama 22 yıllık yönetim, Nafia Kuş Aydın’ın şahsi başarısı ile aldığı tek bronz madalyayı utanmadan kendilerine mal edip, kendi başarılarıymış algısı yapmaya çalışıyor. Hayır, federasyon yönetimi başarısız olmuş ve duvara toslamıştır.” dedi.

“FEDERASYON YÖNETİMİ DERHAL İSTİFA ETMELİ”

Cengiz Yağız şunları da sözlerine ekledi:“Diğer taraftan da insan şunu düşünmeden edemiyor. Paris 2024 olimpiyatlarında Şampiyon olan Fransız Althea Laurin’i 3 kez yenen aynı sıklette final yaparak 2. olan Özbek sporcu Swetlana Osıpova’yi 2 kez yenen, üstelik topladığı puanlarla da olimpiyatlara katılma hakkını elde etmiş henüz 18 yaşındaki Sude Yaren Uzunçavdar bu olimpiyatlara katılmış olsaydı bir altın madalya alma ihtimali yokumuydu? Teknik Direktör Ali Şahin ve Başkan Metin Şahin bunu neden düşünüp göz önünde bulundurmadılar? En azından sporcumuz Sude Yaren Uzunçavdar’a bir seçme hakkı verilemez miydi? Diğer sıkletlerimizde de buna benzer eleştirileri getirebiliriz.

Mevcut yönetim, 22 yılın sonunda ne yazık ki taekwondo branşımızı ileriye taşımaları gerekirken geri götürmüş başarısız olmuş ve duvara toslamışlardır. Derhal istifa etmeliler.”