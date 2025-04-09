Paris Belediyesi'nden İmamoğlu'na 'fahri hemşehrilik' ünvanı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na "Fahri Hemşehrilik" ünvanı verme kararı aldığını açıkladı.

Paris Belediyesi Silivri'de bulanan Marmara Cezaevi'nde tutuklu durumda bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na "Fahri Hemşehrilik" ünvanı verdi.

Kararı, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo açıkladı. Hidalgo, açıklamasında kararın oybirliğiyle alındığını vurguladı.

"İMAMOĞLU’NUN SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Paris Konseyi oybirliğiyle haksız yere Türkiye'de tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şehrin Fahri Hemşehrilik unvanını verme kararı aldı.

Bu onur, haklarından mahrum bırakılanlar için bir koruma anlamı taşımaktadır. Aynı zamanda Paris’in özgürlük ve insan haklarına olan bağlılığını yansıtmaktadır. Ekrem İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılmasını talep etmeye devam ediyoruz."