Paris değil Fenerbahçe modası! Şampiyon gibi başladı

EuroLeague 2025-26 sezonunun açılış haftasında son şampiyon Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Paris Basketball’u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı.

Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 96-77 kazanarak Avrupa arenasına galibiyetle giriş yaptı.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARKI AÇTI

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-19 önde kapatan Fenerbahçe, devreye 43-40 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı açan Sarı-Lacivertliler, 70-59'luk üstünlükle girdiği son bölümde de maçı kopararak rahat bir galibiyet aldı.

DEVON HALL REKOR KIRDI

Paris Basketball karşısında 22 sayı atarak yıldızlaşan Devon Hall, Euroleague'de kariyer rekorunu kırdı.

MAÇIN EN GÜZEL ANI BALDWIN'DEN GELDİ

Karşılaşmanın en unutulmaz anı ise Wade Baldwin'in Paris uzunu Yakuba Ouattara'yi posterlediği smacı oldu. Baldwin bu inanılmaz smacıyla Fenerbahçe taraftarlarını coşturdu.